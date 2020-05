Fjord Line tilbyr Danmark allerede 16. juni

Fjord Line er så sikre på at myndighetene åpner grensene til Danmark og Sverige den 15. juni at rederiet har startet en salgskampanje. Color Line avventer.

Konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line føler seg sikker på at rederiet får seile til Danmark og Sverige fra midten av juni. Vis mer Arnt Olav Klippenberg

Onsdag ettermiddag startet Fjord Line sin offensive salgskampanje for sommeren under vignetten «YES - vi seiler igjen!» - med billetter fra 16. juni.

Men regjeringen fraråder alle fritidsreiser til utlandet helt fram til 20. august. Torsdag kom nyheten om at Color Line får seile mellom Oslo og Kiel, men uten at passasjerer får lov til å gå i land.

– Vi er sommer-optimister her i Fjord Line, og vi føler oss ganske sikre på at myndighetene åpner for reiser mellom de nordiske landene fra 15. juni, sier administrerende direktør Richard Ternblom i Fjord Line til Aftenbladet/E24.

Samtidig understreker han at de selvsagt følger de til enhver tid gjeldene reiserestriksjonene. Seilingene starter dersom grensene åpnes og karantenebestemmelsene oppheves.

Fleksi-billetter

De som bestiller billetter fra 16. juni kan endre dato gratis, og man kan få alle pengene igjen ved avbestilling to døgn før avreise.

– Det er jo for å skape trygghet for de reisende, sier Ternblom.

Ternblom sier at trafikken på hjemmesiden til Fjord Line ble firedoblet da kampanjen startet onsdag ettermiddag. Han har foreløpig ikke oversikt over billettsalget.

– Men har dere fått noen spesielle signaler fra politisk hold om at grensene åpnes den 15. juni?

– Nei, det har vi ikke. Vi forholder oss til det som statsminister Erna Solberg sa den 15. mai, om at det vil komme ny beskjed om Norden innen 15. juni, sier Ternblom. Men når vi ser på smittesituasjonen i spesielt Danmark og Tyskland, men også i Sverige, så er vi ganske trygge på at grensene åpnes.

– Og da reddes sommersesongen for deres del?

– Store deler av den, ja. Men vi har jo allerede hatt store tap så langt i koronakrisen. Tre av fire skip ligger til kai, og vi har permittert 85 prosent av de ansatte. Det gjelder 380 personer til sjøs og 160 på land.

Fjord Line AS Det er to helt dominerende eiere av Fjord Line, og det er Frode Teigen med 52,1 prosent eierandel, og Johan H. Andresen som gjennom Ferd eier 44,6 prosent av selskapet. Hovedkontoret er i Egersund, og rederiet, som ble etablert i 1993, sysselsetter ca 800 medarbeidere. Det opererer fire skip mellom Norge, Sverige og Danmark. Svenske Richard Ternblom har ledet selskapet siden 1. januar 2015. Vis mer vg-expand-down

Har fått mest

Fjord Line mistet 50 prosent av inntektene sine i mars, og ca 90 prosent av inntektene i april.

Selskapet topper listen over selskaper som har fått såkalt kontantstøtte fra staten. For mars fikk ferjeselskapet 21,3 millioner kroner, og det vil trolig komme enda mer for april.

– Ja, ordningen slår positivt ut for oss, og vi er takknemlige for det. Årsaken til at vi får såpass mye er de høye faste utgiftene som følger med å drive er ferjerederi, sier Ternblom.

Fjord Line har ennå ikke søkt om krisestøtte for april, så Ternblom kan ikke oppgi beløpet det søkes om. Men han sier at beløpet trolig blir noe høyere enn for mars.

– De tapte inntektene er høyere i april, men vi har også redusert kostnadene med blant annet alle permitteringene, sier han.

Her ligger «Color Fantasy» og «Color Magic» til kai i Oslo. Det har blitt svært få seilinger de siste ukene. Vis mer

Ikke Color Line

Color Line, som jo også seiler på Danmark, Sverige og Tyskland, har ingen planer om å kjøre en reklamekampanje for billettsalg allerede fra 16. juni.

– Vi er et seriøst, norsk rederi som forholder oss til myndighetene i alle disse landene, sier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line til Aftenbladet/E24. - Vi kommer ikke til å starte noen kampanje før det er helt sikkert at myndighetene gir klarsignal til å seile utenlands igjen.

– Synes du Fjord Line opptrer useriøst her?

– Jeg vil ikke karakterisere en av konkurrentene våre. Vi er et norsk rederi som driver seriøst, og vi har valgt å avvente denne situasjonen.

Ferjene mellom Norge og Danmark og Norge og Sverige måtte fortøyes da grensene mellom landene ble stengt av koronaviruset. Vis mer Erik Johansen / NTB scanpix

Color Line får mindre

Også Color Line, landets største ferjerederi, har søkt om kompensasjon etter korona-nedstengningen. Men de får mindre enn lillebror Fjord Line.

– Vi er adskillig større enn Fjord Line, og vi mister mye mer omsetning, sier Mathisen. - Men rederiet er en del av et større konsern, og da trekkes omsetningen i andre deler av konsernet inn i regnestykket.

– Ifølge Mathisen har Color Line søkt om kompensasjon på 21 millioner kroner for mars, og ca 30 millioner kroner for april.

Nesten alle til kai

Det er tre selskaper i Color Line som har søkt om kompensasjonen. Torsdag ble det klart at Color Line Transport mottar 13,5 millioner kroner i krisestøtte for mars. De andre søknadene er ennå ikke ferdigbehandlet.

De aller fleste av de 11 skipene til Color Line og Fjord Line ligger nå til kai og gir store kostnader og null inntekter. Noen av dem frakter gods, men ingen seiler med passasjerer.

Color Line har sju skip og Fjord Line har fire. Likevel opererer Color Line med større «faste, uunngåelige utgifter» i mars (62 millioner kroner) enn Color Line, som oppgir sine tilsvarende utgifter til 53 millioner kroner for mars.