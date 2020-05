Scandic åpner 50 hoteller i juni – får 83 millioner i kontantstøtte etter søknadsglipp

Mens samfunnet gradvis har startet å lette på de strenge virustiltakene, kan Scandic starte gjenåpningen i Norge. Hotellkjeden har fra før mottatt den hittil største kontantstøtten fra staten, som nå har økt ytterligere.

Publisert: Oppdatert: 29. mai 2020 10:54 , Publisert: 29. mai 2020 10:03

Fredag melder hotellkjeden at de kommer til å åpne ytterligere 50 hoteller i Norge i løpet av juni. Totalt har Scandic 86 norske hoteller.

– Vi gleder oss til å ta imot både ansatte og gjester ved hotellene våre igjen. Det har vært – og er fortsatt – en krevende tid, og jeg vil gi stor honnør til alle i Scandic som jobber knallhardt for at vi skal komme oss gjennom denne situasjonen, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard i en uttalelse.

Flere hoteller er allerede i drift ifølge hotellkjeden, som fortsatt beskriver en krevende tid.

– Vi ser en positiv tendens i etterspørselen inn mot sommeren, det er vi glade for. Samtidig er vi i en tøff markedssituasjon med lav etterspørsel i de tradisjonelle segmentene, i tillegg til at vi har mistet den internasjonale trafikken som i sommersesongen utgjør en stor del av omsetningen. Det er vanskelig å komme unna at situasjonen fortsatt er alvorlig og usikker, sier Prestegard.

83 millioner i kontantstøtte

Onsdag ble det kjent at hotellkjeden har blitt tildelt til sammen 37,88 millioner kroner i kontantstøtte fra staten for både mars og april.

Nå har derimot støtten for begge månedene økt ytterligere, til totalt 83,67 millioner. Årsaken er feil i søknaden, opplyste Scandic til E24.

– Vi oppdaget at det hadde blitt gjort en feil i utfyllingen av søknaden om støtte, noe som vi da rettet opp i. Det er grunnen til at beløpet for mars er oppjustert, sier Asle Prestegard.

Feilen gjelder Scandics søknader for begge månedene, opplyser Prestegard. Støtten har nå økt til henholdsvis 38,56 millioner i mars og til 45,11 millioner i april.

Beløpet er det høyeste et selskap har fått gjennom ordningen hittil.

På spørsmål om det har vært noen lignende tilfeller i søknadene til andre bedrifter, skriver Skatteetaten i en e-post at de ikke kan kommentere enkeltsaker:

– Men generelt kan vi si at søkere kan justere/korrigere sine søknader med ny informasjon, i tråd med regelverket. Da blir også opplysningene i innsynsløsningen oppdatert.