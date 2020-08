Ingen streik i byggenæringen: partene enige på overtid

Partene ble enige etter 15 timer på overtid i tvungen mekling.

HØYERE MINSTELØNN: Alle i byggfagene har fått 50 øre mer i timen. Vis mer Gorm Kallestad / SCANPIX NORGE

Publisert: Oppdatert: 24. august 2020 16:27 , Publisert: 24. august 2020 16:12

Saken oppdateres

Fristen for å komme til enighet i tariffoppgjøret i byggfagene gikk ut ved midnatt natt til mandag, men partene fortsatte meklingen på overtid mandag.

I 16-tiden mandag melder partene om enighet, melder Fellesforbundet i en pressemelding.

– Det desidert viktigste gjennomslaget for oss, er en solid økning i minstelønnssatsene. Økt minstelønn gir en mer seriøs bransje og mer å leve av for de som jobber i bransjen, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet i pressemeldingen.

I lønnsoppgjøret har de ansatte fått et generelt tillegg på 50 øre timen. Timelønnen for en fagarbeider øker med 6 kroner til 215,70 kroner, skriver Fri Fagbevegelse.

Unngår streik

Dermed unngår partene streik. Fellesforbundet har tidligere varslet at 17.000 medlemmer i 900 bedrifter kunne tas ut i streik mandag hvis det ikke ble enighet i oppgjøret.

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har sittet i tvungen mekling hos Riksmekleren etter at Fellesforbundet brøt den frivillige meklingen onsdag.

– Dette ble som forventet et svært krevende oppgjør, men vi er tilfredse med å ha unngått konflikt, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL og direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS i Byggenæringens Landsforening i en pressemelding.

Mens meklingen har gått på overtid har ansatte gått på jobb som normalt.

Jobbet for likestilling

En del av oppgjøret har også dreid seg om å bedre forholdene for kvinner i byggebransjen.

Blant annet har partene blitt enige om å innføre separate toaletter og garderobe for kvinner ved byggeplassene.

– Dette er et krav som veldig mange har vært opptatt av. Nå er det en felles erkjennelse av at dette er viktig, sier Skau.

