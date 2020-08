«Kjetting-Jan» trosser Trump - leverer anker til russisk gassledning

Sotra Anchor & Chain skal levere anker til en omstridt russisk gassledning. Men daglig leder er ikke bekymret for sanksjoner fra USA. – Jeg tror ikke Trump bryr seg om et bitte lite firma på Sotra.

IKKE POLITIKK: Jan Vindenes’ selskap har fått en kontrakt bidrar til byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2. Vis mer Harald Vikøyr

Publisert: Publisert: 27. august 2020 12:43

Det norske selskapet Sotra Anchor & Chain har fått en kontrakt for å levere fire anker til en lekter som senker deler til gassledningen Nord Stream 2 utenfor Tysklands kyst.

Avtalen har en verdi på to millioner kroner, opplyser gründer og daglig leder i selskapet Jan Vindenes, også kjent som «Kjetting-Jan».

USA har truet med sanksjoner mot alle leverandører til gassrørledningen Nord Stream 2. Den skal frakte gass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.

– Håper vi ikke er på tynn is

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo har kalt gassrørledingen for «Kremls verktøy» for å øke Europas avhengighet av russisk gass.

– Forlat prosjektet nå, eller ta konsekvensene, sa Pompeo i sommer.

Utenriksministeren kan innføre sanksjoner mot alle enkeltpersoner og selskap som bidrar til at rørledningen kommer på plass.

Men Vindenes er ikke bekymret for at selskapet blir rammet av sanksjonene.

– Jeg håper vi ikke er på tynn is. Vi har ikke brutt noen sanksjoner og forholder oss til norske lover og regler. Vi driver butikk og ikke politikk, sier Vindenes til E24.

– Vi liker å selge anker og kjetting, det er det vi lever av. Hvis ikke vi leverer anker så er det noen andre som gjør det.

– Tror ikke Trump bryr seg om et bitte lite firma

Vindenes sier han godt kan skjønne president Donald Trump sin bekymring om russisk innflytelse, men påpeker at han lar politikk være opp til politikerne.

– Vi leverer til et europeisk selskap. Hadde det vært et russisk selskap måtte vi avklart faren for sanksjoner med bank og myndigheter, sier Vindenes.

Han sier at selskapet har levert ankere og kjettinger til russiske selskaper før, men at det ikke er alle russiske selskaper som er underlagt sanksjoner fra USA.

Sotra Anchor & Chain har også hatt flere bestillinger fra USA tidligere.

Tror du leveranser til USA står i fare i fremtiden?

– Nei, jeg tror dette roer seg i fremtiden. Det er ikke noe høyteknologi vi leverer, det er bare jernklumper.

– Jeg tror ikke Trump bryr seg om et bitte lite firma på Sotra.

Doblet resultatet

Avtalen på to millioner bidrar godt til inntektene i år for Sotra Anchor & Chain.

– Det er ikke en kjempestor avtale, men det er en fin avtale. Det er den største vi har hatt i august, sier Vindenes.

Den kan likevel ikke måle seg med en avtale selskapet landet i juni. Da la John Fredriksens Riggkjempe Seadrill inn en ordre på kjetting til 15 millioner kroner.

– Det bidrar veldig godt til året, sier Vindenes.

Han forteller at inntektene i første halvår i år ligger over inntektene på samme tid i fjor.

I 2019 hadde selskapet inntekter på 109,8 millioner kroner, mot 86 millioner kroner året før.

Årsresultatet endte på 12,1 millioner kroner, et solid hopp fra 6,4 millioner i 2018.

