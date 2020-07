Maribel-konkurs: Disse norske hotellene rammes

Syv norske hoteller er rammet av Maribel-konkursen. Men hotellgjestene har per i dag ingen grunn til å frykte, mener bostyreren.

– I går ble det begjært oppbud i fire selskaper i konsernet, og syv hoteller i Norge er rammet, sier bostyrer Egil Hatling.

Hotellene i Norge som er rammet:

First Hotel Grims Grenka (Oslo),

First Hotel Millennium (Oslo)

First Hotel & Suites Oslo West

First Hotel Atlantica i (Ålesund)

First Hotel Breiseth (Lillehammer)

First Hotel Bergen Marin

First Hotel Victoria (Hamar)

Gjester trenger ikke frykte

Ved konkursåpning var det full drift ved hotellene, med gjester og bookinger. Bostyreren forteller at hans mål er å få til en løsning som sikrer fortsatt drift, slik at gjester og ansatte skal bli minst mulig skadelidende.

– Er man gjest ved ett av hotellene eller har en booking, er det per i dag ingen grunn til å frykte. Møt opp som vanlig, og de hotellansatte vil sørge for et flott opphold, sier han.

Han er optimistisk med tanke på å få på plass en løsning for videre drift, og forteller at flere er interessert i boet. Han vil imidlertid ikke kommentere hvem interessentene er, men sier det jobbes døgnet rundt med å få på plass en løsning.

De ansatte er informerte om selskapets konkurs.

– I går ble det sendt ut informasjon om selskapets konkurs, og i løpet av dagen vil de få ytterligere informasjon. Enn så lenge skal de ansatte gå på jobb som vanlig, sier han.

Tror på lønnsom drift

Christian Kahrs er regiondirektør for Oslo i First Hotels. Han bekrefter at de ansatte vil møte opp til jobb som vanlig de neste dagene.

– De ansatte står på for å sikre verdiene i konsernet, sier han.

For en bostyrer som tar over driften i et konkursrammet selskap, er det viktig at mellomfasen frem til en endelig løsning ikke påfører kreditorene ytterligere tap. Ifølge Kahrs bør det være gode muligheter for å drive med overskudd den neste tiden.

– Det er en travel sommer nå når alle nordmenn skal ferie i Norge, så det er ganske bra fullt hos oss. Men det er alltid plass til noen flere.

– Hvordan har den siste tidens usikkerhet vært?

– Du har vel kanskje lest avisen du også, om coronakrisen, så det er klart det har vært utfordrende. Men de ansatte har gjort en kjempejobb, og så må vi takke gjestene våre.

– Dette er en internasjonal hotellkonkurs

Allerede før coronakrisen kunne selskapet melde om store underskudd og brudd på lånebetingelsene.

Bostyrer Egil Hatling svarer at de ennå ikke har oversikt over hvor mye penger eierne har brukt på å redde selskapene.

– Nå er den viktigste oppgaven å redde hotellene, sier han.

Men det er ikke bare hotelldriften i Norge som er berørt. Konsernet har hoteller i ti øvrige land i Europa.

– Det er et omfattende arbeid. Vi er nødt til å skaffe oversikt over hvordan vi skal håndtere driften i andre land også. Dette er en internasjonal hotellkonkurs, og mange land, hoteller og ansatte er involverte, sier Hatling.

E24 får opplyst at rundt 800 ansatte er berørte internasjonalt og mellom 300 og 400 i Norge.