Eiendomsprofiler skal bygge leilighetsprosjekt til 450 millioner

Alfred Ydstebø kjøper seg inn i et leilighetsprosjekt i Stavanger Øst gjennom selskapet Base Bolig AS. Den kjente eiendomsinvestoren skal utvikle det sammen med Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato.

Alfred Ydstebø skal gjennom selskapet Base Bolig AS være med å utvikle et leilighetsprosjekt på Storhaug til 450 millioner kroner.

De to sistnevnte investorene har vært med på prosjektet helt siden starten i 2012 gjennom selskapet Inro AS. Det samme har brødrene Helge Sigve Wiig og Henning Wiig i Wico Eiendom vært.

Og det er Wico Eiendom som nå selger sin aksjepost på 62 prosent til Base Bolig AS hvor Alfred Ydstebø og hans familie kontrollerer 51 prosent av aksjene. De resterende 49 prosentene er fordelt mellom flere mindre aksjonærer.

Rolf Smedvig Hodne

Leilighetsprosjektet i Haugesundsgata 39 til 43 på Storhaug skal nå utvikles av Base Bolig i kompaniskap med Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato gjennom et felles selskap; Lervig Invest AS.

Prosjektet skal bestå av 146 leiligheter og 400 kvadratmeter med næringsareal. Ingen av partene vil si hvor det koster for Base Bolig å kjøpe seg inn, men etter det Aftenbladet kjenner til, skal det investeres totalt 450 millioner kroner på den sju mål store tomten i Haugesundsgata.

Arne Incoronato

– Det har skjedd enormt mye i området de siste 15-20 årene med

Siriskjær, Lervig Brygge, Tou Scene og nytt sykehjem, for å nevne noe. Her er det gode uteområder med parker og mange kjekke spisesteder. Å ta del i denne transformasjonen er spennende og utfordrende, sier prosjektleder i Base Bolig, Rune Bertelsen, til Aftenbladet.

To byggetrinn

Helge Sigve Wiig i Wico Eiendom har vært engasjert i prosjektet siden 2012 og sier han er trygg på at den nye eieralliansen vil utgjøre et godt team for å realisere prosjektet.

– Vi ser det er fornuftig med dette eierskiftet, og når vi også får en fornuftig pris, ble det riktig for oss å selge, sier Wiig.

Base Bolig har tidligere utviklet Østre Hageby i Åkragata og ser fram til å ta fatt på et nytt prosjekt i bydelen hvor prosjektet er en del av Urban Sjøfront.

Her skal det bygges et nytt leilighetsprosjekt som skal inneholde 146 leiligheter og 400 kvadratmeter med næringsareal.

– Det legges opp til to byggetrinn. Det som i dag er en parkeringsplass vil bli utbygd først. Der hvor Rema 1000 holder til, vil bli byggetrinn to, sier Bertelsen.

Selv om prosjektet er ferdigregulert vil det bli søkt om endringer når det gjelder utforming av boligene.

– Vi må se på den stadige transformeringen av hele området og tilpasse prosjektet omgivelsene. Det er helt naturlig når det er fem år siden prosjektet sist ble regulert, sier Bertelsen, som håper på salgsstart i løpet av våren neste år.

Base Bolig i vekst

Base Bolig fikk et resultat før skatt i fjor på 67,8 millioner kroner mot et minusresultat på 7 millioner kroner i 2018.

Det mest kjente boligprosjektet til Base er Ledaal Park i Stavanger som skal ferdigstilles i år. Årsregnskapet til konsernet Base Gruppen viser at det er bokført inntekter fra leilighetssalg på 136 millioner kroner i fjor, nær 100 millioner kroner mer enn året før. Både Ledaal Park og Ovalen Sandnes er nå heleid av Base.

Base er også involvert i flere større utbyggingsprosjekter som for eksempel høyhuset i Knud Holms gate, Sentrumsparken i Randaberg, bygging av nybygg for Lyse Elnett og utviklingen av en helsepark i det gamle rådhuset i Sandnes.

Base Gruppen kjøpte nylig Kanalarmen 10 på Forus.

Kjøpte på Forus for 83 mill.

Nylig kjøpte også Base Bolig Holding kontorbygget i Kanalarmen 10 på Forus for 83 millioner kroner. Dette er et bygg som Base Property selv utviklet i 2012 og som den gang ble kalt Forus Tech Arena. Nå har altså Alfred Ydstebø og co. kjøpt det tilbake og døpt det om til Forus Innovation Center.

– Forus har alltid vært et viktig område for oss. Her har vi vært og her skal vi bli, sier Alfred Ydstebø til Aftenbladet.