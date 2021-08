Elkjøp refses etter bonusavsløring: – Helt vanvittig

Politikere reagerer på at elektronikkjedens månedsbonuser er forbeholdt ansatte som ikke er fagorganisert. – Det de ansatte kan velge mellom, er to ulike lønnsmodeller. De kan ikke få begge, sier Elkjøp.

– HELT VANVITTIG: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes reagerer på pressmidlene Elkjøp anklages for å bruke mot ansatte som ønsker å organisere seg. Elkjøp har avfeid påstandene. Vis mer

– Dette er fagforeningsknusing. De metodene Elkjøp bruker er helt forferdelige, sier Trine Lise Sundnes, sjefen for LOs internasjonale avdeling og Ap-kandidat i Oslo.

– Å straffe folk økonomisk for å bruke sin demokratiske rett til å fagorganisere seg, er stygt og nedrig, fortsetter hun.

Elkjøp sier det ikke handler om å straffe noen, men å gi ansatte et valg mellom «to ulike lønnsmodeller».

– Å tilby månedsbonus i tillegg til tariffbestemte goder vil ikke være økonomisk bærekraftig, og våre samlede lønnskostnader må stå i sammenheng med den markedssituasjonen vi opererer i, sier HR-direktør Stein Riibe i en kommentar til E24.

– Strider mot organisasjonsfriheten

11 Elkjøp-varehus, et fåtall av totalt 150 varehus i hele Norge, er i dag fagorganiserte med tariffavtaler.

E24 skrev denne uken at fagorganiserte ansatte ikke får ta del i kjedens månedlige bonusordning. Denne er forbeholdt ansatte uten tariffavtale, bekrefter kjeden.

LO-forbundet Handel og Kontor, samt tre ansatte ved ulike varehus som E24 har snakket med, mener ledelsen i Elkjøp bruker bonusordningen som et verktøy for å motvirke fagorganisering i en av landets største butikkjeder.

– Vi opplever at Elkjøp ikke ønsker at de ansatte skal organisere seg, og at tapet av bonus brukes som et pressmiddel for å nå målet, uttalte Handel og Kontors nestleder Lena Reitan.

– Bruk av pressmidler som det vi hører om her, er helt vanvittig og strider imot organisasjonsfriheten vi har i Norge, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Elkjøp har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i påstandene om at de ikke ønsker fagorganisering.

Mens ansatte som fagorganiserer seg, mister månedsbonusen, får de ulempetillegg og bedre pensjonsopptjening gjennom tariffavtalen.

De får også mulighet til å oppnå en årsbonus dersom visse resultatmål oppfylles, ifølge Elkjøp.

REAGERER: Den mangeårige fagforenings-sluggeren Trine Lise Sundnes er leder for LOs internasjonale avdeling, styreleder i FN-sambandet og Ap-kandidat i Oslo. Vis mer

Ber Elkjøp snu

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier han ble «rett og slett rystet» av E24s artikkel onsdag.

– Å bremse fagforeningers innflytelse og grunnleggende rettigheter, vil bare svekke bedriftens omdømme ute hos kundene. Det håper jeg de merker, sier Skjæran.

REAGERER: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Vis mer

– Jeg er glad for at dette blir satt fokus på – og vil oppfordre ledelsen til å tenke seg om, fortsetter Ap-profilen.

SVs nestleder har også en oppfordring:

– Nå forventer vi at Elkjøp-ledelsen omgjør beslutningen. Vi i SV maner til anstendighet og ber om at Elkjøp-ledelsen tar ansvar, sier Fylkesnes.

– Vi vil ikke ha amerikanske tilstander med «union bashing» i Norge, fortsetter han.

LO-topp Sundnes mener en «sterkere lovregulering» er nødvendig.

Elkjøp: – Kan ikke få begge

– Når det gjelder kommentarene fra de ulike partiene, ser det ut til at vi er enige, alle sammen. Vi støtter organisasjonsfriheten, svarer Elkjøps HR-direktør Stein Riibe, etter å ha blitt forelagt anklagene i denne saken.

Riibe sier dette innebærer at elektronikkjeden «respekterer fullt ut våre ansattes ønske og behov for å fagorganisere seg».

– VI STØTTER ORGANISASJONSFRIHETEN: Elkjøps HR-sjef Stein Riibe sier bonussaken er «feil fremstilt» av E24. Vis mer

– Det er derfor feil fremstilt av E24 å si noe annet. Alle varehus har tillitsvalgtordning, og det besluttes lokalt hvilken lønnsordning som skal gjelde på arbeidsstedet. Dette skjer etter ønske og krav fra de ansatte, sier han.

– Det de ansatte kan velge mellom, er to ulike lønnsmodeller. De kan ikke få begge. Uorganiserte og organiserte ansatte har uansett felles timelønn etter gjeldende tariff. Forskjellen ligger i at organiserte ansatte har en timelønn pluss tarifftillegg, mens uorganiserte ansatte har en variabel månedsbonus i stedet for tarifftillegget.