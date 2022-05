NHO-middagen: – En ekstremt kostnadseffektiv måte å treffe veldig mange mennesker på

OSLO SPEKTRUM (E24): De 421 gjestene som deltar på årets NHO middag får buffé, en overraskelse underveis – og mingling.

Norsk Industri-direktør Knut Sunde på vei inn til middag torsdag kveld.

NHOs årskonferanse, med overskriften «En ny morgendag», avsluttes torsdag kveld med årsmiddagen i Oslo Spektrum.

421 påmeldte av Norges mektigste mennesker begynte å ankomme fra klokken 18.30. Blant dem direktør Knut E. Sunde for bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri.

– Dette er en ekstremt kostnadseffektiv måte å treffe veldig mange mennesker på. Og jeg elsker å høre på finner, sier Sunde om hvorfor han har deltatt på årets konferanse.

Finsk sisu

Flere av deltagerne E24 har snakket med før middagen, trekker frem Finlands tidligere statsminister Alexander Stubbs foredrag «Europa i endring» som et av høydepunktene under årets konferanse, så også Sunde, som lar seg begeistre av nabolandet.

– Ja! Når Sovjetunionen faller så er det bang inn i EU. Når Ukraina-krigen skjer så er det bang inn i NATO. Så har du nabolandene Norge og Sverige som trenger 20 års vurdering for og mot. Finland er så jævlig handlingsorientert. De andre landene er trege og henger bak, danskene skal ta forbehold, Norge vil ikke og svenskene nyter sin uavhengighet. Nei, vi må lære av brødrene lengst vekk i Norden, sier Sunde.

– Hva skal du ta med deg tilbake i jobben etter denne konferansen?

– Jeg tar med meg finsk sisu og effektivitet.

Listhaug: – Finland vil styrke alliansen

Partilederne Erna Solberg (H) og Sylvi Listhaug (Frp) inntok den røde løperen sammen før middagen.

Også Solberg er blant dem som trekker frem Alexander Stubbs foredrag som høydepunkt.

– Jeg har kjent ham lenge, i mange år. Det ga det store perspektivet sett utenfra. Og alle mente at Erika Flatland sitt muntlige essay var veldig givende, sier Solberg.

– Det var mye snakk om nordisk samarbeid. Hvordan kan de nordiske landene styrke samarbeidet sitt fremover?

– Vi kommer til å trenge å være litt mindre avhengig av disse lange leveranselinjene, og da må Norden og Europa samarbeide mer, sier Solberg.

Listhaug er også full av lovord om Finland.

– De har et vanvittig bra forsvar, bygget opp gjennom mange år, og de bygget heller ikke ned etter den kalde krigens slutt. Vi har vært i Finland og hørt om det, og det er klart det er imponerende, og kommer til å styrke alliansen.

Magnus og Ole Robert Reitan på vei inn til NHO-middagen.

Hjem og tenke

Reitan-brødrene Magnus og Ole Robert tok også et minutt med E24 før festmiddagen.

– Vi har fått møtt veldig mange som vi har mye interessant å snakke med om, som er i samme situasjon og har samme type ansvar i sine bedrifter. Mye politikere og folk vi ønsker å ta et par ord med, sier Reitan.

De har også latt seg imponere av innholdet på scenen under dagens program.

– Utrolig mange dyktige foredragsholdere og deltagere, og gode refleksjoner rundt krisen vi står i og alle de utfordringene som følger.

– Det viktigste på en sånn dag er å gå hjem i kveld, legge hodet på puten og kjenne etter om du har lært noe, og om det er noe du skal stå opp og gjøre noe med i morgen, sier Reitan.

Reinsdyr, perlepoteter og hemmelig artist

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Thomas Sevang i NHO vil det bli underholdning underveis i middagen, men han kunne ikke på forhånd avsløre hvem, da den norske artisten så langt også er hemmelig for gjestene.

De fremmøtte får nyte en buffé fra Fursetgruppen, satt sammen av cateringsjef og kokk Tor Lundsholt.

Menyen kan du se ved å åpne faktaboksen under. Den består blant annet av spekepølse fra Grøtfjord, fenalår fra Kvaløya, reinsdyr fra Filefjell og perlepoteter fra Nøtterøy.

Telenor-sjef Sigve Brekke.

Krisetunge tider

Telenors konsernsjef Sigve Brekke sier han deltar på årets konferanse – og middag – av to grunner.

– Det ene er at jeg ønsker å være en del av, og høre på, de viktige temaene som blir diskutert. Det andre er å treffe folk. Supert etter to år å hilse på folk og mingle.

En som helst ikke vil dele mingletips, er Yara-sjef Svein Tore Holsether. Men han har gode grunner til å delta. Han er NHO-president.

– Det er enda større grunn til å delta i år enn noen gang. Vi står oppe i flere kriser samtidig, og har vært gjennom en pandemi. Nå er vi i krig og har en klimakrise parallelt som er alarmerende, oppsummerer Holsether.

Yara-sjef Svein Tore Holsether.

Hans selskap har selv kontor i Ukraina og fikk merke krigens brutalitet helt på starten av Russlands invasjon.

– Den eneste måten vi kan få det her til på [komme gjennom alle krisene, red. anm.] er et samspill mellom næringsliv, fagforeningene og politikerne, at vi trekker sammen. Det unike her er at vi kan samle alle og diskutere og komme med gode løsninger, og det har vi gode forutsetninger for å få til, sier han.

Investor og Ferd-sjef Johan H. Andresen.

Sylvi Listhaug (Frp) og Erna Solberg (H) sammen med tidligere regjeringskollega Anniken Hauglie, nå sjef i Norsk olje og gass.

Emilie Stordalen fra Choice Hotels.