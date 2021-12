Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for næringslivet

Jan Christian Vestre sier at kompensasjonsordningen for næringslivet skal gjeninnføres med noen justeringer og at én milliard kroner ekstra vil bli satt av til den kommunale kompensasjonsordningen.

Næringsminister Jan Christian Vestre møtte NHO-leder Ole Erik Almlid, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen i forbindelse med de nye tiltakene etter at Omikron-varianten av coronaviruset gjorde sitt inntog i Norge. Vis mer

Klokken 19.00 tirsdag presenterer regjeringen nye og strengere tiltak. Næringslivsaktører er bekymret for at tiltakene vil strupe julehandelen og at service- og utelivsbransjen igjen må permittere ansatte.

I forkant av pressekonferansen sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24 at han vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet.

– Vi har fått gode innspill fra partene i arbeidslivet og jobbet gjennom helgen med mulige ordninger. Det viktigste nå er å holde folk i arbeid. Det må derfor fylles på med kraftige ordninger, sier Vestre over telefon fra USA.

– Det som skjer nå er at vi gjeninnfører den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet for november og desember. Og så ser vi om den skal videreføres etter nyåret dersom det er behov for det, sier Vestre.

Ordningen gjeninnføres med enkelte justeringer.

– Justeringene går på noe mildere krav til omsettingsfall og at maks utbetaling muligens blir noe lavere enn før. Dette er fordi vi vil at ordningen skal treffe mindre bedrifter, sier Vestre som vil komme tilbake med detaljene.

Vil vurdere lønnsstøtteordning

Vestre understreker at næringsdepartementet ikke har hatt tid til å se på eventuelle justeringer i utbytteordningene, men at det er noe de vil komme tilbake til.

Videre gjør næringsministeren to grep:

Den kommunale kompensasjonsordningen skal styrkes med ytterligere én milliard kroner. Dette kommer i tillegg til de 200 millionene som er satt av fra før av.

Vestre vil igjen møte partene i arbeidslivet onsdag, og lønnsstøtteordningen skal blant annet diskuteres videre. Det samme skal andre tiltak som skatteutsettelser og endringer i momsreglene.

– Dette er en dugnad og nå vil jeg innstendig oppfordre bedriftene som opplever nedgang til å ikke permittere ansatte. Det er viktig å holde folk i jobb, sier Vestre.

– Ser du annerledes på situasjonen nå etter møtet med arbeidslivspartene?

– Vi har jo lyttet til dem, både på møtet fredag og gjennom helgen. Og de understreker betydningen av nye ordninger. Men Norge er ikke nedstengt, og jeg vil oppfordre alle til å fortsette å holde økonomien i gang. Folk må ha is i magen. Gå ut og spis på restauranter og fortsett julehandelen, sier næringsministeren.

– Bedriftene må fortsette å holde folk i jobb, understreker Vestre.

– Disse ordningene er ikke perfekte

E24s kartlegging av kontantstøtten har vist at flere milliarder kroner gikk til bedrifter som endte året i pluss. Over 5.000 selskaper som mottok kontantstøtte fra staten i fjor, kunne betalt tilbake støttekroner uten å gå i minus.

I tillegg har flere millioner støttekroner blitt sendt ut av landet.

– Med tanke på E24s avsløringer – hvordan skal dere sørge for at ordningen blir treffsikker?

– Disse ordningene er ikke perfekte og vi tar med oss innspillene fra den forrige runden med ordninger. Vi jobber også med en større gjennomgang av ordningene, og det er ikke sikkert at denne ordningen kommer til å se lik ut med tanke på det dere har skrevet om overskudd og utbytte. Men kompensasjonsordningen har også vært verdsatt av bedriftene som har slitt under pandemien, og helt nødvendig, sier Vestre.

– Du sier dere vil vurdere lønnsstøtteordningen. Er dette noe du ser for seg kan fungere? Hvor kjapt kan regjeringen få den på plass?

– Ja, jeg tror det er et av flere tiltak som kan være fornuftig å diskutere, men det er veldig avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, sier han.

«Kraftfull støttepakke»

På spørsmål om Støre-regjeringen vil gjøre mer enn den forrige regjeringen for å beskytte arbeidsplasser i servicenæringen, er Vestre vag.

– Vi skal ikke sammenligne den innsatsen, men det vi stiller opp med i dag er en kraftfull støttepakke for næringslivet som vil treffe bredt, og spesielt da disse bedriftene som vil merke tiltakene mest. Det føler jeg meg sikker på, sier han.

Vestre er i skrivende stund på vei hjem fra USA hvor han har ledsaget kronprinsen, sammen med utenriksministeren og olje- og energiministeren. På agendaen var møter med norsk næringsliv med virksomhet i USA, og politiske møter om hvordan næringslivssamarbeidet kan brukes for å nå klimamålene.

– Forventer du å måtte gå i karantene når du kommer igjen?

– Nei, det får vi komme tilbake til, sier han.