Kamp om arbeidskraft i hotellbransjen: – Vi har gjester og mangler folk

Stor mangel på arbeidskraft i hotell- og restaurantbransjen fører til økte lønninger for ansatte som vender tilbake etter pandemien.

KOKKEJAKKA PÅ: Hotelldirektør Bengt Holger Larsen kutter gulrøtter. Han mangler kokker på Sommarøy Arctic Hotell utenfor Tromsø. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– I dag har jeg kokkejakken på. Vi mangler kokker. Vi har gjester, men mangler folk, sier hotelldirektør Bengt Holger Larsen.

Han står over grytene på storkjøkkenet og gjør klar en lunsjbuffé til 90 gjester på Sommarøy Arctic Hotell, i havgapet utenfor Tromsø.

I likhet med hoteller over hele landet mangler han ansatte til normal drift etter at coronarestriksjonene er fjernet. Og siden Larsen jobbet 20 år som kokk før han ble direktør, bruker han for tiden halve arbeidsdagen som direktør på kjøkkenet.

– Nå forbereder jeg lunsjen. Vi serverer hjemmelaget fiskegrateng, lasagne, kylling i karrisaus og friske grønnsaker. Litt kaldmat og dessert. Det er formiddagens prosjekt. Jeg var kokk i 20 år, så det hjelper, jeg har rett bakgrunn til dette, sier han.

KYLLINGER: Hotelldirektør Bengt Holger Larsen lager kylling til lunsj på Sommarøy Arctic Hotell utenfor Tromsø. Vis mer

Da pandemien skylte innover landet permitterte Larsen alle de 44 ansatte unntatt seg selv. En håndfull av de permitterte fant seg andre jobber under pandemien. Siden sommeren har hotellet drevet på samme nivå som før corona, og nå mangler Larsen blant annet kokker.

– Fem-seks personer fant seg nye jobber under corona. Nå er vi rundt 40 ansatte og vi trenger flere folk for å få hjulene til å gå rundt, sier Larsen.

Les også Hotelldirektør gråt da Erna gjenåpnet Norge: – 24. september er ny merkedag

Øker lønna

Hoteller over hele landet forteller om mangel på arbeidskraft. Flere hotellsjefer øker nå lønningene for å rekruttere ansatte, forteller hotellgründer Idar Gabrielsen, som eier hotellkjeden Enter Tromsø Hotel & Apartments.

– Lønningene presses oppover. Vi ansetter nye folk hele tiden og øker lønningene for å få tak i flere folk. Sånn er det bare, sier Gabrielsen.

HOTELL-GRÜNDER: Idar Gabrielsen grunnla Enter Hotell, som eier fem hoteller i Tromsø. Nå gir han ansatte høyere lønn for å starte i konsernet. Vis mer

– Vi mistet mange ansatte under pandemien. Det er akutt mangel på folk i hotell- og restaurantbransjen. Det er knapphet på arbeidskraft. Det er mangel på folk over hele fjøla, sier Gabrielsen.

Selskapet hans driver fem hoteller i Tromsø og permitterte lenge flesteparten av de ansatte. Da gjestene kom tilbake i sommer, hadde han bare halv bemanning. Selskapet mangler renholdere, resepsjonister og folk i ledelsen. Nå har han fått ansatt ny daglig leder, som jobber med å rekruttere folk.

– Lønningene stiger når det er mangel på folk. Lønnsøkningen er langt over økningen i de sentrale forhandlingene. Det er positivt for de ansatte, sier Gabrielsen.

Også Larsen sier høyere lønn er et virkemiddel for å rekruttere ansatte.

– Det kan hende vi må øke lønna for å få tak i flere folk. Det tror jeg nok. Det gjelder hele bransjen. Det er et lavlønnsyrke, så det er kanskje på tide, sier Larsen, og forteller at de bruker sosiale medier for å rekruttere nye ansatte.

Les også Reiselivet med momsbønn: – Vi trenger hjelp

«På tide»

Ansatte i hotell og restaurant har lenge vært blant de lavest lønnede i Norge. Kokker og servitører har i tariffavtalen med NHO Reiseliv en månedslønn på rundt 30.000 kroner. I snitt tjener en kokk med fagbrev rundt 400.000 kroner i året, inkludert tillegg. Gjennomsnittslønnen i Norge er på rundt 580.000 kroner.

– Det er positivt at direktørene selv ser at de må øke lønnen for å få tak i folk. Dette har vi ventet på, sier Julie Wilhelmsen, som er leder for Fellesforbundet i Troms og Finnmark.

Hun forteller at de ansatte på hoteller og restauranter ofte bare får minstelønnen de er sikret gjennom tariffavtalene. I tillegg skal de få lønnstillegg gjennom lokale lønnsforhandlinger, men den har ifølge Wilhelmsen ofte vært minimal.

– Lønnen ligger ofte på minstelønn, sier Wilhelmsen

Hun mener det er naturlig at permitterte i bransjen søkte andre jobber under pandemien, og oppfordrer næringen til å øke inntaket av lærlinger for å skaffe flere folk.

Les også Full fest på Stordalens flaggskipshotell: – Jeg skal gi bånn gass

Trenger ikke støtte

Gabrielsen tror høyere lønn til de ansatte kan føre til økonomiske utfordringer for hotellnæringen.

– Utfordringene står i kø. Først var vi uten gjester, så får vi høyere lønninger, sier Gabrielsen.

Han ser likevel lyst på fremtiden. Hotellene hans har hatt så bra besøk i juli, august og september at han ikke kommer til å søke om støtte fra koronastøtte-ordningene – som gjelder ut oktober.

– Turistene er på vei tilbake. Vi har ikke trengt støtte siden første juli, og kommer ikke til å søke på mer støtte. Det har tatt seg veldig opp, sier Gabrielsen, og får støtte fra Larsen.

– Vi er tilbake på 2019-nivå, eller litt over, allerede nå i høst. Det er veldig bra. Vi kan endelig bruke full kapasitet på hotellet, og har solgt ut nesten alt av julebord allerede. Det sier ut til å bli en veldig bra høst, sier Larsen, som håper å ha på plass nye kokker i løpet av oktober.