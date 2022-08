PwC saksøkes etter barhopping

Stort drikkepress på et barhopping-arrangement skal ha ført til at en revisor fikk en alvorlig hjerneskade, skriver Financial Times.

PwC regnes som et av «de fire store» innen revisjon og rådgivning. PwC Norge har rundt 1.700 ansatte.

En ansatt ved det internasjonale konsulentselskapet PwC i England saksøker arbeidsplassen etter at han fikk en alvorlig hjerneskade på jobbfest. Det melder Financial Times.

Revisoren Michael Brockie (28) mener det var stort drikkepress og mangel på omsorg som gjorde at han skadet seg på arrangementet i 2019.

Skaden gjorde at Brockie var sykemeldt i seks måneder før han kom tilbake til kontoret for å arbeide deltid. Han lider fortsatt av kognitive vansker, ifølge søksmålet.

Jobbfesten var et barhopping-arrangement kalt pub-golf. I løpet av kvelden skulle de ansatte besøke ni ulike barer, der hvert lokale representerte et «hull» med ulike alkoholholdige drinker, skriver Financial Times.

Ifølge Brockie ble de ansatte oppfordret til å styrte hver drink i så få slurker som mulig, for å få den laveste poengsummen. Poengsummen ble registrert på poengtavler som ble printet ut og delt ut på kontoret.

Det høye alkoholinntaket førte til at Brockie falt og slo hodet i løpet av kvelden.

Revisoren hevder at reglene for arrangementet ikke bare oppmuntrer drikking, men gjorde det til en konkurransekraftig fordel å innta store mengder alkohol på veldig kort tid. Brockie mener at det var «klart forutsigbart» at noen kunne skade seg, og påstår at en annen PwC-arbeider fikk en alvorlig skade i 2016 og senere ble sykemeldt, skriver Financial Times.

Han saksøker PwC for uaktsomhet og krever foreløpig erstatning på mer enn 200.000 euro, samt en ordre om at han skal ha rett til ytterligere betalinger i fremtiden. Selskapet ønsket ikke kommentere saken overfor Financial Times på grunn av pågående juridiske prosedyrer.

Også i 2018 deltok Brockie på et lignende arrangement. Ifølge rettsdokumentene fra Høyesterett lød invitasjonen til festen slik: «Jeg forventer absolutt oppmøte fra alle de som deltok på fjorårets fest. Intet mindre enn et sertifisert og kontrasignert brev fra en akkreditert lege vil være tilstrekkelig som unnskyldning.»

Etter ulykken i 2019 stoppet PwC den årlige begivenheten som hadde pågått i rundt syv år. Ifølge Financial Times kommer søksmålet mot PwC samtidig som at Storbritannias største regnskapsfirmaer forsøker å bedre sin kultur, og kutte ned på drikking blant ansatte, etter en rekke skandaler.