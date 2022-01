Opposisjonen kritisk til avvikling av kompensasjonsordningen

Venstre forventer at smitteverntiltakene som rammer bedriftene vil opphøre når kompensasjonsordningen for næringslivet avvikles ved utgangen av februar.

MÅ BETY SLUTT PÅ TILTAK: Alfred Bjørlo som sitter i næringskomiteen for Venstre sier at avviklingen av kompensasjonsordningen må medføre en slutt til alle smitteverntiltak som rammer næringslivet etter februar. Vis mer

Regjeringen og SV ble onsdag enige om å avvikle kompensasjonsordningen for næringslivet, støtteordningen som har fungert som kontantstøtte til norske bedrifter siden starten av pandemien.

Det opplyste SVs Kari Elisabeth Kaski til E24 tidligere i dag.

Frem til ordningen blir avviklet i slutten av februar vil de tre partiene også legge på enda flere restriksjoner på selskaper som mottar støtte. Blant annet kan ikke selskapene som får støtte øke lederlønningene eller vedta ekstraordinære bonuser, uten å måtte betale tilbake støtten.

Krever en slutt på smitteverntiltak

Venstre, som hadde sin stortingsrepresentant Iselin Nybø som næringsminister da pandemien brøt ut, er kritiske til avviklingen:

– Når regjeringen og SV setter en sluttdato for kompensasjonsordningene ved utgangen av februar, tar jeg det som en selvfølge at det betyr at alle smitteverntiltak som begrenser driften av bedrifter skal opphøre innen denne fristen, sier Alfred Bjørlo som sitter i næringskomiteen for Venstre på Stortinget.

– Dersom ikke dette er tilfelle, er Venstre helt uforstående til at denne sluttdatoen blir satt.

Det samme sier finanspolitisk talsperson for Høyre, Tina Bru, som også mener forutsetningen for at ordningen fjernes helt den 28. februar må være at smitteverntiltakene er fjernet.

– Slik sett kan man tolke denne enigheten som at regjeringen og SV nå mener pandemien er over den 28. februar, men jeg kan ikke huske at vi har sett noen pressekonferanse hvor regjeringen og helsemyndighetene varsler det.

KRITISK: Høyres Tina Bru sier hun ikke kan huske at regjeringen har sagt at coronakrisen er over den 28. februar, som hun mener er en forutsetning for at kompensasjonsordningen ikke videreføres. Vis mer

Bjørlo tror begrensningene på utbytte og krav om tilbakebetaling vil gjøre ordningen langt mindre aktuell for mange bedrifter.

– Den rigide utbyttenekten og krav om tilbakebetaling hvis bedriften går med overskudd gjennom året samlet, vil gjøre at en stor andel av de små og mellomstore bedriftene ikke vil kunne benytte seg av den nye kompensasjonsordningen, sier han.

Frykter byråkratisering

– Det virker veldig merkelig at regjeringen og SV allerede nå har bestemt seg for å avslutte kompensasjonsordningen, av rent ideologiske grunner. Vår holdning er at kompensasjonsordningen skal være der så lenge myndighetene legger restriksjoner på næringslivet.

Det sier Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet (Frp), som sitter i næringskomiteen for partiet.

– Alle kravene de nå setter, enten det er krav om underskudd, forbud mot utbytte eller begrensninger på lederlønninger vil føre til en voldsom byråkratisering med tanke på etterkontroll langt ut på 20-tallet.

Også Bru i Høyre er kritisk utbytteforbudet.

– Folk har ofret privatøkonomien for å redde egen bedrift og lokale arbeidsplasser. Det er svært uheldig dersom SV og regjeringen nå legger stein til byrden for dem, sier Bru.