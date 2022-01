Avinor lyser ut milliardkontrakter på Norges største flyplasser

Kontrakter til en verdi av til sammen 8 milliarder kroner lyses ut av Avinor ved landets største flyplasser. Kontraktene er innen retail, kiosk og servering.

Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Anbudet omfatter alle retail-arealene på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt hele serveringsporteføljen til Bergen lufthavn Flesland. Totalt 38 kontrakter lyses ut og dekker alt fra kiosk, servering, bokhandel og apotek, til suvenir-, elektro-, livsstils- og motebutikker.

Det er første gang Avinor utlyser en så bred kontraktsportefølje på tvers av lufthavner samtidig. De har en varighet på inntil fem år.

– Vi ønsker å tilrettelegge for en større bredde i konseptene både innad og på tvers av flyplassene, og vi skal styrke den regionale stedsfølelsen. Du skal helst kunne merke at du lander i Bergen, for eksempel, og ikke en hvilken som helst annen europeisk flyplass, sier Joachim Lupnaav Johnsen, konserndirektør for kommersiell utvikling i Avinor.