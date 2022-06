Millionsmell for Espresso House

Den svenske kaffekjeden leverer negativt resultat for andre år på rad, tross økte inntekter etter pandemien.

Espresso House Norge i minus.

I 2021 gikk Espresso House i Norge i minus med 2,1 millioner før skatt. Selv om inntektene økte med 16 prosent fra året før og var på 339,4 millioner kroner, trakk høyere kostnader ned resultatet.

Kostnadene økte som følge av lettere coronarestriksjoner med tilhørende høy aktivitet, og tok form som blant annet økte varekjøp og personalkostnader, står det i årsberetningen.

Også i 2020 leverte kjeden negativt resultat, men til sammenligning da med 763.000 før skatt.

Preget av pandemien

Landssjef for Espresso House Norge May Britt Østby, som tiltrådte rollen i mai i år, begrunner underskuddene med at både 2020 og 2021 var preget av pandemien i form av lavere inntjening.

– Samtidig investerte vi i å gi gjestene en så god digital opplevelse som mulig. Dette, sammen med investeringer i nye lokasjoner, forklarer fjorårsresultatet, skriver hun i en e-post til E24.

Landssjef for Espresso House Norge

I årsberetningen fremkommer det at økningen i inntekter fra 2020 til 2021 skyldes at det i 2020 var måneder med stengte utsalgssteder i forbindelse med coronapandemien, mens de i 2021 kunne holde åpent.

De totale inntektene i 2020 lå på 292,9 millioner kroner, som var en nedgang fra 2019 med 25,3 prosent.

Snuoperasjon

Under pandemien satset kjeden på innovasjon og digital omstilling i form av blant annet hjemlevering, introduksjon av kaffeabonnement og forhåndsbestilling.

I forbindelse med at alle butikker i 2021 var åpne, foretok selskapet en «naturlig snuoperasjon» og økte antallet ansatte med 205. De åpnet tre nye avdelinger.

Espresso House Norge var i kraftig vekst frem til pandemien rammet, og i 2018 forbigikk de hovedkonkurrenten Kaffebrenneriet i antallet utsalgssteder, meldte Dagens Næringsliv.

Forventer vekst

I 2021 hadde kjeden en liten nedgang i egenkapital fra 35,4 millioner kroner i 2020, til 33,7 millioner kroner i 2020. Også gjelden gikk ned fra 211,1 millioner i 2020, til 202,4 millioner i 2021.

Østby har tro på at kaffekjeden vil komme tilbake dit den var:

– Vi har en solid eier som støtter opp under selskapets satsing i Norge.

– De to foregående årene har vært spesielle og vi har forventninger om at veksten igjen skal komme tilbake.