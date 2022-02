Næringsministeren: Lettelser i enmeteren gjelder også for konferanser

Flere enn kulturbransjen kan se bort fra enmeteresregelen. Det er gode nyheter for konferansehotellene og eventbransjen.

Næringsminster Jan Christian Vestre (Ap) Vis mer

I går kveld rådet det usikkerhet blant aktører som driver med konferanse- møte og eventvirksomhet. Lettelsene i krav om én meter avstand ble opphevet for aktører som hadde fast tilviste plasser.

Om dette bare gjaldt bransjer med fastskrudde seter, og om man fortsatt måtte operere med nummererte seter og oversikt over hvor hver deltager skulle sitte, var uklart.

Nå oppklarer næringsminister Jan Christian Vestre (Ap):

– Disse arrangørene likestilles med kultursektoren. De skal kunne drive mer eller mindre normalt, sier Vestre.

– God nyhet

Så lenge alle har et sted å sitte, trenger altså ikke arrangører av arrangementer å føre oversikt over hvor alle sitter, og dele ut nummererte seter. De trenger da heller ikke å opprettholde meteren. Det presiseres dog at alle skal ha en fast plass, så det ikke legges opp til mingling.

Det er gode nyheter for hotelldirektør André Schreiner ved Nordic Choice-hotellet The Hub. Han var i går kveld blant dem som var usikre på hva som egentlig gjaldt i den nye forskriften. Der er det ikke opplyst at definisjonen av «faste tilviste plasser» er endret.

– Det er en god nyhet – en veldig god nyhet. Nå er vi «open for business», sier Schreiner til E24.

Hotellet kan nå i prinsippet fylle konferansesalene sine igjen. Til nå har de måttet drive på halv kapasitet for å holde meteren.

Schreiner opplyser at de ikke har fått noen bestillinger ennå, men mange spørsmål fra kunder som er usikre på hvordan de skal holde seg innenfor regelverket.

– Jeg regner med at det kommer til å vare noen dager til før bestillingene kommer. Kundene er opptatt av å følge reglene, når vi får så store endringer blir det masse spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til det, sier Schreiner.

Oppfordrer til å bruke penger

Næringsministeren har en klar oppfordring til folk nå som flere aktører får mulighet til å drive mer normalt.

– Gå ut og bruk penger! Gå ut og spis, bruk kulturlivet, dra på lekeland, bruk konferanse- og eventbransjen, vær turist i eget land. Nå nærmer vi oss forhåpentligvis slutten, da er det beste vi kan gjøre for å bidra til å få hjulene i gang å bruke penger, i alle fall de som kan, sier Vestre.

Han understreker at meteren forhåpentligvis helt og holdent vil være historie om to uker.

– Vi beholder den i to uker til fordi vi ikke kan risikere at alle blir smittet samtidig. Vi er like lei som alle andre, og gleder oss til den ryker. Jeg teller ned timer selv.

– Så håper vi ingenting kommer og ødelegger den vakre planen vår, legger Vestre til, og sikter til at meterens død avhenger av at det ikke skjer noe uventet i smittetallene i løpet av de neste to ukene.