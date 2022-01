Theranos-skandalen: Elizabeth Holmes dømt for svindel

Den svindeltiltalte bioteknologigründeren Elizabeth Holmes (37) ble sent mandag kveld dømt i en føderal domstol i San Jose.

PÅ VEI I RETTEN: Elizabeth Holmes hånd i hånd med moren Noel Holmes og partneren Billy Evans siste dag i retten. Faren Christian Holmes ytterst til venstre. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 01:57

SAN JOSE (E24): Juryen dømte Elizabeth Holmes på fire av de elleve tiltalepunktene.

Hun dømmes for å ha svindlet investorer for over 140 millioner dollar gjennom blodprøveselskapet Theranos, som hun grunnla i 2003, bare 19 år gammel.

På fire tiltalepunkter har juryen kommet frem til at Holmes ikke er skyldig. De tre siste punktene, som handler om svindel av enkelte investorer, har juryen ikke kommet til enighet om en dom.

Elizabeth Holmes ble tiltalt i 2018, og den spektakulære rettssaken i Silicon Valley har vart i over tre måneder, siden begynnelsen av september.

Holmes’ mål med Theranos var å revolusjonere blodprøveindustrien og gi pasienter mulighet til å teste seg for over 200 sykdommer, bare ved hjelp av et par dråper blod.

Etter hvert ble den unge gründeren sammenlignet med storheter som Steve Jobs. Bilder av henne prydet forsidene til magasiner som Forbes og Fortune, og hun ble hyllet av blant andre Bill Clinton og Joe Biden.

I styret satt tunge profiler som tidligere utenriksminister Henry Kissinger og James Mattis, som senere ble Trumps forsvarsminister.

Samtidig hadde profilerte investorer pumpet mange hundre millioner dollar inn i selskapet, som var verdsatt til over ni milliarder dollar på høyden i 2015.

Utfordringen var at teknologien ikke fungerte som den skulle.

I 2018 kollapset Theranos, tre år etter den første avslørende avisomtalen.

Brukte Pfizer-logo

Underveis i rettssaken er det blitt tegnet to ganske ulike bilder av Elizabeth Holmes. Aktoratet har forsøkt å hamre inn et budskap om en gründer som bevisst løy og jukset for å skaffe selskapet mer penger i en desperat jakt på suksess.

Dette har vært noen av deres viktigste argumenter i saken:

Theranos fremstilte det som at 10–15 store legemiddelfirmaer, som Pfizer, hadde bekreftet at teknologien deres virket, men det var ikke riktig. Ansatte i Theranos skrev en studie med logoene til Pfizer og Schering-Plough, som ble sendt til investorer. Det ga inntrykk av at de to legemiddelselskapene hadde gått god for teknologien.

Theranos hevdet overfor samarbeidspartnerne Walgreens og Safeway at de hadde utviklet maskiner som kunne kjøre en hvilken som helst blodprøve i sanntid, med høyeste grad av nøyaktighet, med bare noen dråper blod. Det var ikke sant.

På de fleste testene brukte de kommersielt tilgjengelige apparater utviklet av andre og tynnet ut blodet, så resultatene ble feil.

Elizabeth Holmes sa at det amerikanske forsvaret brukte apparatene deres på avsidesliggende steder rundt i verden. Det var ikke sant.

Gründeren blåste opp selskapets resultater overfor investorer. Hun påsto bl.a. at selskapet omsatte for over 100 millioner dollar i 2014, mens det reelle tallet var rundt 100.000.

Aktor John Bostic mener Elizabeth Holmes visste nøyaktig hva selskapets teknologi var i stand til – og hvor den sviktet.

– Det bekrefter at hun visste at de uttalelsene hun ga var falske, sa han siste dag i retten.

EN LITEN DRÅPE BLOD: ... var ikke nok likevel i Theranos’ tilfelle. Vis mer

Utfordringen for aktoratet er å vise at tiltalte handlet bevisst, og de har ført 29 vitner for å støtte oppunder sin versjon av saken.

Både tidligere ansatte, investorer og samarbeidspartnere har møtt opp i rettssalen i femte etasje, i tillegg til doktorer og tre pasienter.

Forsvarerteamet mener historien er langt mer komplisert enn aktoratet skal ha det til.

De har skildret Elizabeth Holmes som en idealistisk, hardtarbeidende gründer som satset alt på drømmen om å redde verden.

Ja, hun gjorde feil.

– Men det å feile, er ingen forbrytelse, sa forsvarer Lance Wade i sitt innledningsforedrag.

Theranos Grunnlagt i 2003 i Palo Alto av Elizabeth Holmes.

Selskapet hentet totalt inn ca. 6 milliarder kroner fra investorer.

Utviklet en teknologi som angivelig kunne utføre en mengde ulike blodprøver på bare noen dråper blod.

Hadde over 800 ansatte og var verdt over ni milliarder dollar på høyden i 2014 og 2015.

Nedlagt i 2018, tre år etter avsløringer om at teknologien deres ikke fungerte som den skulle.

Elizabeth Holmes og hennes ekskjæreste, driftssjef Ramesh «Sunny» Balwani, er begge tiltalt for flere tilfeller av svindel, hver av dem med en strafferamme på 20 år. Begge nekter straffskyld.

Rettssaken mot Holmes begynte med juryutvelgelse 31. august etter å ha vært utsatt fire ganger, først på grunn av pandemien, så fordi hovedpersonen ble gravid.

Hovedforhandlingene begynte med innledningsforedrag 8. september.

Rettssaken mot Balwani er berammet til februar 2022. Kilder: Crunchbase, Wall Street Journal, ABC Vis mer

Forsvarerne har også gjennomgående prøvd å legge noe av ansvaret på investorene, og de har påpekt at selskapet gjennomførte rundt åtte millioner blodprøver, mens aktoratet bare har hatt noen få pasienter på vitnelisten sin. Tre av dem møtte i retten.

Mangelen på statistiske bevis er et av forsvarernes ankepunkter.

– Det alene er grunnlag for å avgjøre at denne tiltalen ikke er berettiget, sa forsvarer Kevin Downey i sin sluttprosedyre.

Databasen med fasiten – resultatene fra alle blodprøvene – har forsvunnet. Den slettet selskapet etter at de hadde gitt myndighetene en kryptert kopi uten passord. Noe myndighetene oppdaget for sent.

Vitnet seks dager

Elizabeth Holmes trodde uansett at teknologien fungerte, ifølge forsvarerne. Hun var omringet av mennesker som var langt mer kompetente innen laboratorievirksomhet, og de ga henne inntrykk av dette, har de hevdet.

Tiltalte ga uttrykk for det samme i løpet av sitt syv dager lange vitnemål.

– Jeg forsto det sånn at våre serie 4-maskiner kunne utføre en hvilken som helst blodprøve, sa Holmes fra vitneboksen.

VITNET: Elizabeth Holmes forklarte seg over syv dager i retten. Vis mer

Gründeren fortalte også retten om flere studier gjennomført i samarbeid med store legemiddelselskaper.

Hun innrømmet at hun hadde satt logoene på de omstridte rapportene som ble sendt til investorer, men sa hun ikke mente at det skulle se ut som de var forfattet av Pfizer og Schering-Plough.

Hun ville bare vise at de hadde samarbeidet om grunnarbeidet, hevdet hun.

– Jeg kunne ønske at jeg hadde gjort det annerledes.

Fra vitneboksen hevdet Holmes også at hun ble fysisk og psykisk misbrukt av sin mangeårige kjæreste, Ramesh «Sunny» Balwani, som var driftssjef i Theranos. Det preget alt hun gjorde, sa hun i retten.

Denne delen av vitnemålet ble ikke nevnt i sluttprosedyren til forsvarer Kevin Downey.

Balwani har benektet alle beskyldningene. Han må selv møte for retten, tiltalt for svindel i samme sakskompleks, men nekter straffskyld, i likhet med Holmes. Rettssaken mot Balwani skal etter planen begynne 15. februar.

