SAS: – Største salgsboomen siden pandemien

Gjenåpningen av samfunnet og lettelser i reiserestriksjonene sørger for økt pågang hos flyselskapene.

Et SAS-fly av typen Airbus A320 NEO ved Malmø Lufthavn, juni, 2021. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Torsdag varsler flyselskapet Norwegian gjenåpning av baser i Bergen, Stavanger og Trondheim etter sterk økning i etterspørselen etter flybilletter.

Også SAS merker økt pågang.

– SAS har nå den klart største salgsboomen siden pandemien rammet reiselivet. Veksten i salget er helt formidabel, men det er viktig å huske på at vi skal opp fra relativt lave nivåer. Salgskurven går rett til værs, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til E24, og legger til:

– Det er en ketchupeffekt av oppdemmet reiselyst vi nå ser. Det er svært gledelig for en bransje som er svært hardt rammet av pandemien.

Pressesjef John Eckhoff, SAS. Vis mer

Utsatt sommerferie

Han legger til at det helt siden sommeren har vært bra med billettbestillinger for høstferien og ukene før og etter.

– Det er nok mange som har utsatt sommerferien. Men det skjedde helt klart noe da regjeringen lanserte gjenåpningen. Økningen i salget var på over 60 prosent fra sist fredag enn fredagen før, sier pressesjefen.

Ettersom bestillingene for høsten har vært bra siden sommeren, har også mange av de billigste billettene allerede blitt snappet opp. Samtidig er tilbudet av flyreiser lavere enn før pandemien, påpeker Eckhoff.

– Det vi ser etter coronapandemien, er at prisene omtrent er der de var før pandemien. Det å ta et øyeblikksbilde av prisene sier ikke nødvendigvis hvordan det har vært eller kommer til å bli, sier han.

– En gjettelek

Eckhoff påpeker at konkurransen er intens, men at SAS konkurrerer på flere parametre utover pris, som rutetilbud, tilgjengelighet og service.

– Hvordan prisene vil utvikle seg blir en gjettelek ettersom det er sterk konkurranse i luftfarten, der pris er noe av det man konkurrerer på, men ikke det eneste, sier pressesjefen,

Han legger til at pågangen nå øker både innenriks- og på utenriksflyginger.

Et kjapt søk på SAS-billetter, eksempelvis Oslo-Bergen med avreise førstkommende fredag og retur søndag, viser at prisene strammer seg til foran den første høstferiehelgen.

Reiser man i timene etter arbeidstid fredag begynner billettene på over 2000 kroner, mens rimeligste retur søndag fra klokken 16 ligger på 1300–1700 kroner.

Norwegians billigste utreise fredag ettermiddag ligger tett på 1900 kroner, mens returen søndag ettermiddag ligger på 700–1300 kroner.

«Pandemi-priser»

Norwegian påpeker at flybillettprisene er dynamiske, som vil si at de styres av tilbud og etterspørsel. Det er derfor gitt at prisene for reise i svært populære tidsrom, som høstferien og sommerferien, vil øke.

– Sånn sett kan det lønne seg økonomisk å bestille reisen tidlig, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Skari i Norwegian til E24.

At prisene en stund har fremstått som svært rimelige henger også sammen med enkelte tiltak som regjeringen innførte under pandemien, påpeker hun.

Kommunikasjonsrådgiver Eline Skari, Norwegian. Vis mer

– At disse tiltakene også endres eller stoppes, vil kunne påvirke prisene, sier Skari.

Dyrere drivstoff

Dette gjelder momsen, som fra 1. oktober øker fra 6 til 12 prosent, mens flypassasjeravgiften er planlagt gjeninnført fra 1. januar 2021.

I tillegg har drivstoffprisene økt over tid, bemerker Skari.

– Det er også en faktor vi må ta med i prisbildet, og om utviklingen fortsetter i det samme sporet vil dette også kunne påvirke prisene på flybilletter fremover, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Både SAS og Norwegian har hatt lavere aktivitet som følge av reiserestriksjoner under coronapandemien.

Øker kapasiteten

Da Norge gjenåpnet slo det direkte inn på billettbestillingene. På tre og en halv time opplevde eksempelvis Norwegian en 50 prosents økning målt mot samme dag uken før.

Norwegians gjenåpning av tre baser, i Bergen, Stavanger og Trondheim, fra 1. oktober signaliserer at etterspørselen vokser.

– Med bakgrunn i den positive trenden i bestillinger av flyreiser planlegger vi øke kapasiteten utover høsten og inn mot neste sommer, sier Skari.

Norwegian-sjef Geir Karlsen. Vis mer

– Ikke fornøyd

Norwegian-sjef Geir Karlsen forteller om et svært godt billettsalg i september og oktober.

– Du er fornøyd?

– Nei, ikke fornøyd, for det er fortsatt er et stykke igjen før vi selger like mange flybilletter som vi gjorde før pandemien. Men i løpet av 2022 skal vi innenriks opp til samme nivå som før krisen, sier Karlsen til E24 torsdag.

For luftfarten er det spesielt viktig at UDs globale reiseråd fjernes fra og med 1. oktober.

Det innebærer blant annet at innreiserestriksjonene oppheves for dem som kommer fra EØS/Schengen-land. Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder, og kravet om gjennomført coronatest fjernes.

