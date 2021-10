Fatland-topp forlèt konsernet for å bygga opp nytt slakteri

300 millionar kroner skal investerast når Jæder, Grilstad og lokale bønder går saman for å fylla tomrommet etter Nortura i Gudbrandsdalen.

Terje Wester blei konsernsjef i Fatland i 2008. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I januar blei det kjent at Terje Wester skulle gå av som konsernsjef i Fatland, som i 2020 omsette for 5,8 milliardar kroner.

Han skulle halda fram som dagleg leiar på slakteriet deira på Jæren.

Men 1. januar 2022 går Wester heilt ut av Fatland-konsernet, etter 35 år i deira teneste. Då begynner han i jobben som dagleg leiar ved eit slakteri som endå ikkje er bygd, nemleg Gudbrandsdal slakteri.

– Hovudgrunnen til at eg tar jobben, er at prosjektet er heilt spesielt, seier Wester.

Han fortel at gamle Oppland fylke, der Gudbrandsdalen ligg, var det nest største husdyrfylket i Norge, berre slått av Rogaland.

– Etter at Nortura la ned slakteriet i Gudbrandsdalen i fjor sommar, har næraste slakteri vore to-tre timar unna. Det har vore eit press for å få på plass eit nytt slakteri, seier Wester.

Det nye slakteriet er eit samarbeid mellom kjøtforedlingsbedrifta Jæder som held til i Gjesdal i Rogaland, Grilstad og lokale bønder i Nord-Gudbrandsdal.

– Då Nortura fatta nedleggingsvedtak i 2019, ringde eg ordføraren i Sel som signaliserte at dei såg etter alternativ. Også Jæder kontakta kommunen. Fatland og Jæder jobba i fellesskap med prosjektet ganske lenge. Men Fatland-styret valte å ikkje vera med vidare, seier Wester, og legg til at Grilstad som kom inn i staden for Fatland, utfyller Jæder godt.

Dei fire kommunane Sel, Våga, Nord-Fron og Lom er alle medeigarar i eigedomsselskapet som skal eiga og leiga ut lokalet til slakteriet. Tomta ligg i Sel.

Til saman investerer samarbeidspartnarane i alt 300 millionar kroner i å bygga og driva slakteriet. Her skal det vera både slakting, skjering og foredling av storfe og småfe.