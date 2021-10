IKM-selskap kjøper Forus-bedrift

IKM-selskapet Stavanger Mekaniske AS kjøper alle aksjene i Metallproduksjon AS på Forus. De to selskapene skal samlokaliseres i Dusavik.

IKM-eier Ståle Kyllingstad kjøper familiebedriften Metallproduksjon AS. Her har Kyllingstad besøk av tidligere olje og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) i 2019. Vis mer

Det kommer fram i en pressemelding at det er økt oppdragsmengde som gjør at Stavanger Mekaniske (tidligere IKM Mekaniske) har behov for økt arbeidskapasitet.

Det opplyses ikke hva Stavanger Mekaniske betaler for aksjene i Metallproduksjon AS. Aksjene har til nå har vært eid av familien Selvik, og med Eirik Selvik som daglig leder.

Vanskelig år

Det framgår av regnskapet at 2020 ble et vanskelig år for Metallproduksjon AS. Inntektene gikk ned fra 36,2 i 2019 til 24,3 i fjor. Resultatet før skatt ble minus 1,5 millioner kroner (pluss 2,5 mill i 2019). Egenkapitalen var 4,8 millioner kroner sist årsskifte i bedriften som stod oppført med 20 årsverk.

Stavanger Mekaniske AS hadde på sin side en omsetning på 61 millioner kroner i fjor, og et plussresultat på 1,2 millioner. Etter store nedskrivninger av driftsmidler i 2019, ble det et solid underskudd på 24,4 millioner det året. Bedriften hadde 33 årsverk sist årsskifte.

Alle de ansatte og produksjonsutstyret til Metallproduksjon AS skal etterhvert flytte til produksjonslokalene til Stavanger Mekaniske i Dusavik.