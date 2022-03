Tine skal sende 130 tonn brunost til Sør-Korea

Det nyrenoverte meieriet i Nord-Norge til 230 millioner kroner satser på markeder i Asia

Tines meieri på Storsteinnes i Balsfjord i Nord-Norge.

– Dette har vært en viktig investering for Tine. Det åpner seg nye muligheter, sikrer geitemelks produksjonen i Nord og understreker vårt engasjement for landsdelen. Og så er det spesielt hyggelig at koreanske myndigheter nå også har godkjent anlegget for eksport til det koreanske markedet, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland i en pressemelding.

De siste årene har det vært en økende interesse for den norske brunosten i Asia og i 2020 solgte Tine 18 tonn brunost til Sør-Korea. Prognosen for 2021 var ifølge D2, 28 tonn, men i fjor steg dette enda mer.

Det nyåpnede meieriet i Nord-Norge er nå eksportklar for Korea.

Ser en positiv trend

I en pressemelding fra Tine skriver de at godkjenningen er en gledelig nyhet for de 55 ansatte ved meieriet i Balsfjord, for de 75 geitemelkprodusentene i Nord-Norge og for lokalsamfunnene i Nord-Norge ellers.

Da landbruks- og matminister Sandra Borch var til stede på åpningen av meieriet, torsdag, sa hun i et intervju med Nordlys at det Tine har gjort er utrolig viktig for matproduksjonen i nord.

– I tillegg er det en viktig industriarbeidsplass for området rundt her, sa Borch.

Konsernsjef i Tine Gunnar Hovland

Gudbrandsdalsosten er foreløpig flaggskipet i Tines Asia satsing.

– Brunosten har blitt veldig godt mottatt i Korea og i 2021 eksporterte vi nesten 100 tonn av brunosten med opphav fra Gudbrandsdalen. Det meste selges så langt i restauranter, men vi ser en positiv trend på salget også i butikker, sier Sigmund Bjørgo, direktør for ny internasjonal vekst i pressemeldingen.

Bjørgo sier til E24 at de satser på en 30 % vekst av fjoråret i 2022 og i en langtidssatsing på 10–15 år er målet å kunne eksportere opp mot 100 millioner liter melk til Asia.

– Vi er foreløpig helt i startsatsingen, men vi har en langsiktig plan. Nå prøver vi å teste ulike konsepter i markedet for å se hva vi har og hva det er med norsk melk som er attraktivt i Asia, sier han.

Vil til flere land

Meieriet har fått eksportgodkjenning av alle typer brunost, en viktige milepæl i det langsiktige arbeidet, ifølge Bjørgmo.

– Det tar tid å etablere helt nye markeder og vi må bygge stein for stein. Korea er først ute, men også andre asiatiske markeder vil på sikt kunne være aktuelle for eksport av brunost, men også andre produkter basert på norsk melk, sier Bjørgo og legger til – Målet er å skape større verdier for de nesten 9.000 melkebøndene som sammen eier Tine.

