Lederen ønsker å fortsette, men jobben er lyst ut to ganger. – Pinlig prosess.

Jobben som direktør ved Havforskningsinstituttet er lyst ut to ganger, til tross for at nåværende direktør Sissel Rogne ønsker å fortsette.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier det er uaktuelt å trekke søknaden om forlengelse av åremålet med seks år. Vis mer byoutline Tor Høvik (arkiv)