En milliard av coronastøtten kunne blitt tilbakebetalt uten at selskapene hadde gått med underskudd

Blant bedriftene som har levert årsregnskap har over halvparten av dem som har mottatt kontantstøtte forbedret årsresultatet sitt fra 2019.

HAR HATT ANSVARET: Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) har hatt ansvar for kompensasjonsordningen for bedrifter, og har forsvart innretningen på ordningen selv om man mener den ikke er perfekt.

Det har nå blitt delt ut rundt 12 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordningen for bedrifter.

E24 har undersøkt hvordan det har gått med selskapene som har fått støtte, og som i disse dager leverer årsregnskap for 2020.

Rundt halvparten av de regnskapspliktige selskapene som fikk støtte i 2020 har så langt levert årsregnskap, og av disse gikk 71 prosent med overskudd.

Tallene viser at 1,06 milliarder kroner kunne blitt tilbakebetalt uten at selskapene som fikk støtten hadde gått med underskudd.

Dermed har beløpet doblet seg fra midten av juni, da den samme summen var 495 millioner kroner.

Formålet med kompensasjonsordningen er «å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen».

Ekornes diskuterte tilbakebetaling, men droppet det

Et av selskapene som mottok coronastøtte fra staten i fjor var møbelprodusenten Ekornes, kjent for sine stressless-stoler.

Året som så bekmørkt ut for hjørnesteinsbedriften på Sunnmøre endte bedre enn ventet. I 2020 fikk Ekornes et resultat etter skatt på 172,5 millioner kroner.

– Var kompensasjonsordningen viktig for dere i fjor?

– Det som var viktigst for oss var at reglene for permittering ble endret, slik at vi kunne permittere raskere enn tidligere.

– Jeg mener og huske at vi fikk seks millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen, men ettersom ting gikk bedre, så fikk vi ikke brukt den ordningen så mye. Men da ordreinngangen stupte i starten av krisen, og resultatet var vesentlig svekket, var det riktig å søke på støtten.

Til sammen permitterte Ekornes rundt 1.000 ansatte i fjor, men hentet tilbake alle da etterspørselen tok seg opp.

HJØRNESTEIN: Administrerende direktør Roger Lunde i Ekornes sier selskapet hadde mer bruk for nye permitteringsregler under pandemien, enn kontantstøtten fra kompensasjonsordningen.

– Ble det snakket om å betale tilbake støtten, nå som dere fikk et så sterkt resultat?

– Jeg husker vi diskuterte det i forbindelse med kvartalsrapporten vår, men det ble ikke diskutert videre etter det kvartalet.

E24 har også snakket med andre støttemottagere som har gjort det bra i 2020, deriblant danske Bestseller og Lindex.

Flertallet har så langt forbedret resultatet

Frem til nå har over 13.500 av selskapene som har fått coronastøtte levert årsregnskap.

Litt over halvparten av disse selskapene forbedret resultatet sitt fra 2019 til 2020.

Hvor godt ordningen har truffet vil man først vite når alle støttemottagere har levert årsregnskap, ettersom det er mulig at selskapene som enda ikke har sendt inn regnskapet sitt har gjort det svakere enn de som allerede har levert.

Tallene viser også at selskapene som ikke forbedret resultatet sitt fra 2019 har fått langt mer av støttekronene.

Av støttemottakere er 8.762 enkeltmannsforetak, hvor de fleste ikke er regnskapspliktige, og dermed er det vanskelig for offentligheten å få innsyn i hvordan det har gått med disse.

Ordningen har blitt kraftig kritisert av økonomer underveis i krisen, men regjeringen har vært tydelige på at det er umulig å skreddersy en perfekt krisepakke som skal treffe hele næringslivet.

Få betaler tilbake

Skatteetaten opplyste til E24 denne uken at 384 selskaper frivillig har tilbakebetalt støtte på 57 millioner kroner.

Økonom og BI-professor Gisle James Natvik har vært en aktiv kritiker av ordningen, og er ikke overrasket over at tallet er lavt.

– Nei, jeg er positivt overrasket over at bedrifter i det hele tatt betaler tilbake. Deres jobb er å gjøre det beste for bedriften. Hvis det finnes en støtteordning selskaper kan søke på, så skjønner jeg at de gjør det, sier han og gjentar at selskapene ikke kan bebreides.

På spørsmål om Ekornes fremdeles vurderer å betale tilbake, svarer toppsjef Lunde:

– Vi er ferdig med 2020, og nå er vi en annen situasjon. Ekornes har ansatt 200 medarbeidere, og vi sliter med å finne nok folk på Sunnmøre. Det er utfordringene vi jobber med nå.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) svarte i forrige uke følgende på spørsmål om han hadde ventet at flere betalte tilbake støtten.

– Du må ikke glemme at vi hadde ventet å bruke langt mer penger på denne ordningen. Vi har brukt rundt 12 milliarder av de 50 milliardene vi budsjetterte med. Så jeg forventer først og fremst at reglene holdes. Men jeg vil gi honnør til de som har betalt tilbake, all ære til dem, sier finansministeren.

– Kan det være slik at man er mindre observant på ordningen fordi den ble så mye "billigere" enn antatt?

– Nei. Mitt ansvar som finansminister er å passe på pengebruken, og ivareta helheten i norsk økonomi, som så langt har kommet seg bra gjennom denne krisen, sa Sanner.

