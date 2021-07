Her tikker millionene inn i rekordfart

Lurer du på hva klokken er i Sydney? Eller når soloppgangen er i Stavanger? Da har du helt sikkert være inne på nettsiden til Time and Date - et selskap som har sopt inn 100 millioner de siste seks årene.

Steffen Thorsen er gründer og eneeier av selskapet Time and Date. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det rykende ferske årsregnskapet til Time and Date viser at fjoråret ble rekordbra med et resultat før skatt på 26,4 millioner kroner - opp fra 24,5 millioner kroner i 2019.

Omsetningen landet i fjor på 45,9 millioner kroner. Også det en liten oppgang fra 45,5 i 2019. I det hele tatt er selskapet, som er 100 prosent eid av Steffen Thorsen fra Sandnes, blitt en skikkelig pengemaskin. Ja, millionene tikker bokstavelig talt inn for nettstedet som er verdens største for tid og tidssoner.

50 mill. på to år

For regnskapene for de siste seks årene viser nemlig at Time and Date har hatt et resultat før skatt på rundt 100 millioner kroner - og bare på de to siste årene har altså resultatet vært på over 50 millioner kroner.

Dette har gjort Steffen Thorsen til en rik mann. På skattelistene for 2019 står 45-åringen oppført med en inntekt på 10,8 millioner kroner og en formue på 36,8 millioner kroner.

– Jeg har alltid hatt interesse for klokker og kalendere, men oppstarten var egentlig tilfeldig. Det var da jeg startet på universitetet i Trondheim i 1995 og fikk tilgang til internett at det hele begynte, sa Thorsen i et intervju med Aftenbladet for snart tre år siden.

Astronomi er pop

I ukedagene har Time and Date rundt 6 millioner sidevisninger hver dag. Mest pop er nettstedet når det er sol- eller måneformørkelse. Da lager Thorsen og hans team ofte livesendinger som generer både trafikk og inntekter.

– Vi har flere ideer på utvikling innen astronomi. Men vi prøver å gjøre det hele litt sånn populærvitenskapelig og enkelt å forstå, har Thorsen tidligere uttalt.

Time and Date har kontorer på Forus utenfor Stavanger hvor selskapet har 29 ansatte. Egenkapitalen i selskapet er 55,1 millioner kroner.

Steffen Thorsen er blitt rik på å drive et nettsted som er størst i verden på tid og tidssoner. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Omorganisering på gang

I årsberetningen kommer det også fram at Time and Date er i ferd med å foreta en omorganisering av virksomheten.

«Selskapet har vedtatt en fisjon som ble gjennomført i mars 2021. I fisjonen blir selskapets immaterielle rettigheter, inkludert nettstedet timeanddate.com, fisjonert ut til Time and Date Rights AS som overtakende selskap. Time and Date AS har inngått en driftsavtale med det overtakende selskapet i fisjonen, hvor Time and Date AS fortsetter driften av nettstedet mot å motta et avtalt vederlag som dekker driftskostnader og en andel av dekningsbidraget».

Videre står det:

«Time and Date Rights AS eies indirekte av samme aksjeeier som Time and Date AS. Det tas sikte på at Time and Date AS skal bli et datterselskap av Time and Date Rights når omorganiseringen er fullført».

Regnskapene tilbake til 2005 viser at Steffen Thorsen har tatt ut rundt 40 millioner kroner i utbytte. Det har han imidlertid for første gang valgt å ikke gjøre i fjor.