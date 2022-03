4.000 tonn russisk aluminium på vei til Hydro på Karmøy

Et stort parti russisk aluminium ankommer denne helgen Hydros Karmøy-anlegg. Selskapet ser nå på alternative løsninger for eksisterende avtaler.

To til tre ganger i måneden kommer russisk aluminium med båt til Hydros anlegg på Karmøy, opplyser selskapet. Vis mer

– Det er et skip som heter «Silver Dania» som kommer fra St. Petersburg til Karmøy med 4.000 tonn aluminium som har vært i Hydro sitt eie siden tidlig februar, bekrefter Kristin Karlstad, kommunikasjonssjef for Hydro Aluminium Metal i Norge til E24.

Skipet er en del av flåten til det bergensbaserte rederiet Silver Sea, og seiler under norsk flagg.

Den aktuelle leveransen er del av en eksisterende kontrakt, inngått med et tradinghus før krigen i Ukraina brøt ut, og flere russiske selskaper og enkeltpersoner ble ilagt strenge sanksjoner. Karlstad vil ikke spesifisere hvilket tradinghus det er snakk om. Ei heller kan hun si hvilken leverandør metallet er kjøpt fra.

Hydros Karmøy-anlegg produserer primæraluminium, som er aluminium laget av råvarer for første gang.

Marine Traffic viser at «Silver Dania» i skrivende stund befinner seg i det Baltiske hav langs svenskekysten, på vei mot Norge.

Rederiets administrerende direktør Tormod Fossmark har lørdag ikke anledning til å kommentere saken overfor E24.

Vil ut av forpliktelser

– Dette er en ettårskontrakt, som skal løpe for hele 2022. Vi inngår ingen nye kontrakter med russiske motparter, og ser på muligheten for å finne alternative løsninger for eksisterende forpliktelser, sier Karlstad.

Kristin Karlstad, kommunikasjonssjef for Hydro Aluminium Metal i Norge, sier selskapet ikke vil inngå nye kontrakter med russiske motparter fremover, hverken direkte eller indirekte. Vis mer

Karlstad understreker at hun uttaler seg på vegne av Hydro i Norge. Hun spesifiserer samtidig at den aktuelle kontrakten som gjør at 4.000 tonn russisk aluminium ankommer Karmøy i helgen, ikke er direkte med en russisk motpart, men indirekte.

– Det er russisk metall som kommer, men det er altså ikke kjøpt direkte av oss hos en russisk motpart.

Ser etter alternative kilder

Normalt kommer det to til tre slike laster med metall til Hydro i Norge i måneden, men det er uvisst hvordan dette blir fremover, forteller Karlstad.

– Hydro sier de ikke vil inngå nye kontrakter med russiske motparter fremover. Holder det da å bare handle indirekte?

– Vi kommer ikke til å inngå kontrakter med russiske motparter, hverken direkte eller indirekte. Vi jobber nå med å finne alternative kilder. Det er pågående diskusjoner med leverandører fra dag til dag.

Ingen av Hydro i Norges samarbeidspartnere er for øyeblikket rammet av sanksjoner som følge av krigen i Ukraina, forteller Karlstad.

Russisk oligarkskip til Raufoss

E24 har de siste dagene skrevet om et oligark-eid lasteskip på vei til Raufoss med aluminium. Skipet ankom Oslo Havn onsdag kveld, der havnearbeidere kviet seg for å losse skipet.

Gjennom kilder med inngående kjennskap til saken og dokumentasjon på fraktens detaljer har E24 fått vite at metallet kommer fra St. Petersburg i Russland, og er kjøpt inn av Glencore, som blant annet henter metall produsert av aluminiumsgiganten Rusal.

Rusal er kjent for å ha vært eid av oligarken Oleg Deripaska, som tidligere har vært Russlands rikeste mann, med flere internasjonale selskaper innenfor aluminium- og energibransjen.

Oleg Deripaska eier 45 prosent av Rusals holdingselskap En+, som igjen eier 57 prosent i, og dermed har strategisk kontroll over, Rusal. Den andre medeieren av En+ er Roman Abramovitsj.

Både Abramovitsj og Deripaska er blant oligarkene som torsdag ble underlagt britiske sanksjoner som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Både Rødt og Venstre har tatt til orde for særnorske sanksjoner ved norske havner.