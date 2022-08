Sportskjedene har solgt for 600 millioner mindre enn i fjor

Norsk Sportsbransjeforening omtaler nedgangen som en ventet korreksjon. Stadion-sjef Gisle Daviknes sier det aldri har vært vanskeligere å spå fremtiden.

XXL har hatt fallende salgstall i år, slik også konkurrentene i Sport Holding har erfart.

Ferske kvartalstall fra Norsk Sportsbransjeforening viser et omsetningsfall på 7,7 prosent i andre kvartal fra i fjor.

Nedgangen var enda sterkere i første kvartal, noe som gjør at sportskjedene i første halvår har hatt 9,4 prosent lavere omsetning enn samme periode i 2021.

Det tilsvarer omtrent 600 millioner kroner – fra 6,9 til 6,3 milliarder kroner.

Etter to år med vanvittig vekst gjennom pandemien er dette ikke overraskende, ifølge Norsk Sportsbransjeforening.

– 2020 og 2021 var ekstraordinært gode år for sportsbransjen. Nå ser vi en ventet korreksjon i 2022. Sportskjedene ligger likevel litt foran 2019-omsetningen, sier administrerende direktør Trond Evald Hansen i interesseorganisasjonen.

Dette viser tallene Statistikken baserer seg på innrapporterte kvartalstall fra Intersport, Obs!, XXL, Sport1, Stadion og Sport Norge. Omsetningen til kjeden MX-Sport estimeres av Evald Hansen. I 2020 sto sportskjedene for 57 prosent av alt salg av sportsutstyr i landet. Vis mer

Venter videre nedgang

Sport Holding-sjef Ole-Henrik Skirstad støtter Evald Hansens analyse.

– Konseptene under Sport Holding har som mange andre hatt en sterk vekst de siste to årene. At vi nå får en justering nedover mot mer «normal» omsetning er helt naturlig og forventet, skriver han i en SMS.

Ole-Henrik Skirstad leder paraplybedriften som er Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sundes sportsgigant.

Sport Holding er konsernet som favner kjedene Sport 1, Intersport, Anton Sport og Löplabbet, med flere. Det eies 50/50 av Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde.

Skirstad opplyser at deres omsetningsfall er omtrent på linje med bransjen.

Han skriver at Sport Holding ikke forventer noen vekst i tremånedersperioden juli-september, men en nedgang på linje med andre kvartal.

Flere kampanjer

Som eneste børsnoterte selskap i bransjeforeningen, har XXL allerede rapportert om andre kvartal.

Det viste svakere topp- og bunnlinje.

XXL-sjef Pål Wibe trakk frem stadige forstyrrelser i verdikjeden, og forsinkelser på ordre.

Pål Wibe ga seg som toppsjef i XXL i sommer.

I tillegg er varelageret høyere enn ønsket, noe som fører til flere kampanjer og lavere lønnsomhet.

– Vi har kanskje hatt unormal vekst de siste årene, og nå en unormalt sterk korreksjon. Vi forventer at markedet på sikt skal normalisere seg, sa Wibe til E24 i juli.

Stadion tar markedsandeler

Mens bransjen som helhet går tilbake, kan Stadion-kjeden vise til motsatt utvikling.

Vekstvinneren fra 2021 fortsetter å ta markedsandeler, nå med en omsetningsvekst på 3,6 prosent i andre kvartal (1,6 prosent uten nyetableringer), ifølge daglig leder Gisle Daviknes.

Selskapet har budsjettert med et en volumnedgang i 2022, men ligger hittil så vidt i pluss, forteller han.

Stadion-sjef Gisle Daviknes.

Daviknes tror det til dels skyldes at kjeden har klart å være noe mer leveringsdyktige på enkelte varer. I fjor tilskrev Stadion-sjefen noe av veksten at de forutså leveringsproblemer og «tok godt i» da de bestilte varer.

– Og så er det store forskjeller på hva slags varer som har hatt salgsnedgang. Korreksjonen har kanskje særlig kommet innen tur- og fjellutstyr.

Stadion er en kjede bestående av over 100 butikker, flere av dem spesialbutikker for én aktivitet eller idrett.

Vanskelig å se i krystallkulen

Norsk Sportsbransjeforening påpeker at høy inflasjon og stigende renter kommer til å prege forbrukernes lommebøker fremover.

– Ingen nordmenn kjente effekten av økte renteutgifter i andre kvartal, men noen startet forberedelsene på tøffere tider. Nå ser vi en kraftig justering av økonomien gjennom økte renter. Det er liten tvil om at nordmenn vil vurdere strengt hva de skal bruke pengene på i tiden som kommer, sier Evald Hansen.

Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Daviknes mener det er vanskeligere enn noensinne å spå fremtiden.

– Tradisjonelt har sportsbransjen kommet godt ut av nedgangskonjunkturer, men hvis vi får det nå er det på en måte forstyrrende at det har vært så stor omsetning i bransjen de siste to årene. Man må regne med at mange har sikret seg utstyr for en stund.

I tillegg kommer spørsmålet om hvordan folks lommebøker ser ut, sier han.

– Hvor kraftig vil dyrere strøm og økte renter slå inn? Kommer folk til å droppe å reise på hytta? Det er en haug med variabler nå som vi ikke har trengt å tenke på før.

– I tillegg er det jo dette evinnelige været. Vi kommer ikke utenom at vinterværet er svært viktig for oss.