Solgte pizzaen. Nå får han en bit av et større måltid.

Jens Ulltveit-Moe får 10 prosent av selskapet som kjøpte hans 140 restauranter. Et kraftig slanket Umoe Restaurants bytter nå navn til Dely.

Mens restaurantvirksomheten tidligere var størst i Jens Ulltveit-Moes Umoe-konsern, sitter han nå igjen med en 10 prosents eierandel i merkevarekonsernet Jordanes/Scandza. Arkivbilde fra 2011 da han hadde over 220 restauranter i Norge. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Investor Jens Ulltveit-Moe solgte tidligere i år sitt restaurantselskap til det raskt voksende, norske merkevarekonsernet Scandza.

I tillegg til et ikke kjent beløp i kontanter, får Ulltveit-Moe en eierandel på 10 prosent og styreplass i eierselskapet til Scandza.

Dette eierselskapet heter Jordanes, og under seg har det nå en rekke kjente merkenavn.

Det spenner fra før kjente produsenter av dagligvarer til nå også flere kafé- og restaurant-kjeder.

Blant disse finner vi Synnøve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar og nå også Peppes Pizza, Starbucks, TGI Friday’s, La Baguette, og Kjøkken og Kaffe med flere.

– Fornøyd med helheten

I en emisjon mot Ulltveit-Moe, blir hans nye eierandel på 10,1 prosent i Jordanes priset til 230 millioner kroner.

Det går frem av dokumenter sendt inn til Brønnøysund-registrene.

– Dette var en ønsket deal fra begge parters side, etter at vi har hatt et lengre samarbeid. Så vi er er fornøyde med helheten i transaksjonen og at vi er blitt aksjonær i Jordanes.

Det sier konsernsjef Jarle Roth i Umoe Gruppen til Aftenposten/E24. Han ønsker ikke å si noe om hvor mye kontanter Umoe fikk i tillegg til aksjene i Jordanes.

Merkevare-konsern verdt over 2 mrd. kr

Prisingen av Umoes aksjer betyr igjen at egenkapitalen i Jordanes er verdsatt til godt over 2 milliarder kroner.

De som styrer Jordanes/Scandza, med kontroll over mer enn 50 prosent av aksjene, er tre norske partnere.

Det er de to gründerne Stig Sunde og Jan Bodd, samt investoren Karl Kristian Sunde. Sistnevnte er for øvrig ikke er i slekt med Stig Sunde, men sønn av Sundolitt-eier Karl Johan Sunde og nevø av fergereder Olav Nils Sunde.

De tre partnerne som styrer det norske merkevare-konsernet Scandza er (f.v.) Karl Kristian Sunde, Stig Sunde, og Jan Bodd. Vis mer

Lover vekst i år

Styreleder Stig Sunde er forsiktig med å kommentere verdsettelsen av Jordanes basert på prisen på aksjene som Ulltveit-Moe mottok. Men han er til gjengjeld ganske offensiv når det gjelder videre vekst.

I fjor omsatte alle selskapene under Jordanes for til sammen 5 milliarder kroner. Kjøpet av Umoe et stykke inn i 2021, vil gi et ytterligere byks i år.

– Den totale omsetningen til våre selskaper vil passere 6 milliarder kroner i år. Det vil gi et proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på i overkant av 600 millioner kroner. Vi startet som kjent med 0 i omsetning i 2007, sier Sunde.

Antall årsverk øker enda mer, da restaurantvirksomheten er en ganske arbeidsintensiv virksomhet.

– Vi har nå ca. 2200 årsverk i konsernet mot 1100 årsverk før kjøpet av Umoe Restaurants, forteller Sunde.

Umoe Restaurants bytter nå navn til Dely. Vis mer

Skifter navn til Dely

Jordanes tok over et kraftig slanket Umoe Restaurants. Ulltveit-Moes restauranter slet allerede kraftig før koronaen. De hadde ekspandert kraftig, men på langt nær alle de nye satsingene viste seg å være lønnsomme.

Da pandemien i tillegg rammet, havnet de i hva Umoe Restaurants-sjefen Espen Hoff kaller en «perfekt storm».

Burger King-delen ble solgt, og en rekke TGI og Starbucks-restauranter lagt ned. Også satsingen på sunn ferdigmat, kalt Leon, er lagt ned. Gjelden til DNB er kuttet med mange hundre millioner kroner.

– Vi er mye slankere. Vi har vært gjennom en hestekur, en som startet i forkant av korona, sier Hoff.

– Vi har gått fra å være et selskap som omsatte fra 3 milliarder kroner i året til trolig å omsette for ca. 1,2 milliarder kroner i 2022. Og vi har gått fra å være 4600 ansatte til nå rundt 1600, forteller Hoff videre.

Nå bytter restaurant-selskapet også navn fra Umoe Restaurants til Dely.

– Dely spiller både på ordet deli, som står for god mat levert raskt, og på ordet delivery – levering, sier Hoff, og legger til:

– Dely er et kraftfullt og offensivt navn som passer for den fasen vi går inn i nå. Vi har ambisiøse planer, nye offensive eiere og en organisasjon som er rigget for vekst igjen.