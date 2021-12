Ny pakkerekord for Posten

Etter å ha håndtert over 40 millioner postsendinger i desember, melder Posten at alle terminaler er tømt for julepost og er sendt til mottakere landet over.

Posten har håndtert over 2 millioner pakker hver uke før jul, men kom endelig i mål til julaften. Vis mer

NTB

Hver uke i desember har posten håndtert rundt 2 millioner pakker, ny rekord. I alt har Østlandsterminalen for Posten håndtert 40 millioner sendinger før jul. På julaften melder konsernsjef Tone Wille i Posten og Bring, at all juleposten er sendt ut og at terminalene er tomme.

– I år har vi håndtert ekstraordinære store mengder med julepost. Pakkevolumet løftet seg til rekordhøyder allerede dagen etter at myndighetene innførte nye koronarestriksjoner og har holdt seg veldig høyt helt inn til julaften, sier Wille, som takker alle de ansatte som har stått på helt fram til julaften.

For å håndtere den økte pakkemengden hentet Posten inn 1.000 ekstra medarbeidere. Lille julaften lå fremdeles 260.000 pakker uavhentet på hentestedene rundt om i landet.

–Jeg ønsker å rette en stor og velfortjent takk til alle våre ansatte og de som jobber på Post i butikk og som nå kan ta seg en velfortjent juleferie, sier Wille.