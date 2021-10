SAS-ansatte demonstrerer for sin gamle jobb: – Umoralsk og uetisk

Et hundretalls nåværende og oppsagte SAS-piloter har møtt opp utenfor Stortinget tirsdag, i protest mot flyselskapets «oppdeling» i Irland og Danmark.

Stener Berg Nelson er blant flere tidligere og nåværende SAS-ansatte som tirsdag demonstrer foran Stortinget. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er jo rett og slett en umoralsk og uetisk opptreden å prøve å organisere seg vekk fra arbeidslivet vi har i Norge, som er et trepartssamarbeid, sier SAS-styrmann Stener Berg Nelson til E24.

Han er blant tidligere og nåværende ansatte i SAS som tirsdag har møtt opp på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo for å markere motstand mot SAS-ledelsens planer om å legge ned deres gamle arbeidsplasser.

SAS har tidligere sagt at de endringene som skjer i SAS-konsernet nå skjer i henhold til gjeldende lover og inngåtte skandinaviske kollektivavtaler.

Aksjonen «SAS skal ikke få ta av uten oss» tiltrakk seg rundt 900 «interesserte» på Facebook, hvorav noe over 200 har sagt at de ville møte opp.

Arrangementet er i regi av piloter og kabinansatte i Norge, med støtte fra fagforeningene Norske SAS-flygeres Forening, SAS Norge Flygerforening, Norsk Flygerforbund, Kabinansattes Forbund, LO og Parat.

SAS-ansatte samler seg foran Stortinget tirsdag. Vis mer

Les også SAS-pilotene raser: – Umoralsk, uetisk og usolidarisk

– Har snudd så voldsomt

Nelson forteller at han har vært ansatt hos SAS på Oslo-basen i fem år.

– Så kom pandemien, og da mottok vi en oppsigelse med bakgrunn i at – som vi alle har sett – markedet krasja, kan du si. Og med en fremforhandlet gjeninnsettelsesrett kollektivt, med jevnlige møter for å holde oss varme av baseledelsen.

– Etter en god stund, tre måneder inn i oppsigelsestiden, fikk vi et brev om at uniformer kan beholdes hjemme slik at dere er klar for flyging igjen når dette tar seg opp.

– Så begynner det å ta seg opp igjen, og da gir de nytt navn til to datterselskaper og sier at alt av ansettelser skal foregå der.

Les også SAS etablerer nytt datterselskap

Nyheten om at SAS Irland omdøpes til SAS Connect samt nyetableringen av SAS Link, sendte et kald gufs inn i lokalene til den norske pilotforeningen.

De norske SAS-pilotene organisert gjennom Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har lenge fryktet det som nå skjer.

Coronapandemien har halvert antall SAS-ansatte, der rundt 5000 ansatte har måttet gå. Blant disse er omkring 560 piloter, hvorav rundt 200 er norske.

– SAS har jo en 75 år lang stolt tradisjon med å være en spydspiss i Skandinavia, og senest i 2015 en forkjemper for den skandinaviske modellen i luftfarten. Og så har det snudd så voldsomt de siste fem årene til å skulle gjøre det konkurrentene har gjort – og kanskje på en litt verre måte ved å omgå avtalte rettigheter, sier Nelson.

– Kommer du til å søke jobb i SAS igjen?

– Jeg anser ikke det nødvendig at jeg skal søke jobb i SAS, for jeg har en femårig gjeninntredelsesrett som er kollektivt fremforhandlet. Det er derfor vi står her i dag.

SAS har tidligere påpekt at de oppsagte pilotene i sin tid var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia. Gjenansettelsesplikten gjelder derfor ikke, ifølge pressesjefen.

– De nye jobbene er i SAS Connect og SAS Link, som er separate og nyetablerte datterselskaper. Gjenansettelsesavtalen er til SAS Scandinavia, har pressesjef John Eckhoff tidligere uttalt til E24.

– Usolidarisk

NSF mener SAS gjennom opprettelsen av SAS Connect og SAS Link omgår en femårig gjenansettelsesplikt for de oppsagte pilotene.

– Dette er umoralsk, uetisk, og usolidarisk. Det SAS-ledelsen gjør nå, er en hån mot de rundt 560 SAS-pilotene som er oppsagt. Disse går på Nav og venter på gjenansettelse, sa NSF-leder Christian Laulund til E24 i september.

Les også SAS kansellerte flyvninger på grunn av pilotmangel

Det er også krav om erfaring og minst 500 flytimer for Airbus A320. De oppsagte SAS-pilotene har imidlertid i all hovedsak sertifikater på fly av typen Boeing 737, SAS’ arbeidshest i en årrekke, som nå fases ut.

Sertifisering på de nye flytypene kan typisk ta måneder, og koste inntil en halv million kroner per pilot, ifølge NSF. Og det er disse kvalifikasjonene som etterlyses i jobbannonsene.