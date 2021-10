Her holder milliardæren som kjøper Bergen Engines sin første pressekonferanse

– Vi kjøper ikke Bergen Engines for å strippe bedriften for verdier og selge den videre om tre-fire år, sier den nye eieren Anthony Langley (66).

Her kommer den nye Bergen Engines-eieren til pressekonferansen på Hordvikneset. Vis mer

Han garanterer ikke for alle arbeidsplassene ved fabrikken.

– Jeg kan ikke si at det ikke kommer til å bli noen som vil miste jobben, for det vil det bli, men jeg vet ikke hvor mange.

Onsdag formiddag holder Langley pressekonferanse på Bergen Engines på Hordvikneset for første gang. Han tar over motorfabrikken ved nyttår.

– Vi kom til Bergen mandag morgen. Jeg har møtt mange personer, hilst på mange og fått sett på hele fabrikken, sier Langley, som stiller på pressekonferansen i stripete dress.

Han skjønner at det har vært en del usikkerhet knyttet til overtakelse av arbeidsplassen og ser frem til å skape mer stabile forhold ved bedriften.

Direktør Jon Erik Røv ved Bergen Engines (t.v.), Anthony Langley og Langley-direktør Mike Neale med den nye logoen i bakgrunnen. Vis mer

Halve omsetningen fra Bergen

Anthony Langley står bak Langley Holdings, som han eier 100 prosent. Den delen av virksomheten Bergen Engines blir en del av skal omsette for 1,2-1,3 milliarder euro.

– Halvparten av omsetningen skal komme fra Bergen, så det vil være en ganske stor del av vår gruppe, sier engelskmannen.

Blant nyhetene som ble presentert under seansen, er at det skal tas i bruk ny logo fra 1. januar 2022.

– Bergen Engines har et sterkt rykte for kvalitetsprodukter. Vi kommer til å fokusere på produkter på land og til havs. På land vil vi hybrid fornybart bli sentralt, sier Langley, som kom til Bergen med privat jetfly.

Ammoniakk-motorer til havs

Langleys tilnærming er at så lenge det ikke blåser vind eller solen skinner, så må det starte en motor.

– Disse motorene skal vi levere. Vi trenger stabil kraft. Det vil være en evolusjon. Ting vil ikke skje over natten, sier Langley.

Han vil også fokusere på å utvikle ammoniakk-løsninger for maritime motorer.

– Fornybarfesten har ikke startet

– Fossile drivstoff kommer til å være med oss ut min livstid i hvert fall, og lenger enn det. Vi er ikke sent ute til fornybarfesten, den festen har ikke startet ennå, sier 66-åringen.

Han vil ikke svare på hva prisen er for Bergen Engines, men sier med glimt i øyet at det «ikke har vært billig».

At Bergen Engines kunne blitt solgt til russiske eiere vil han heller ikke kommentere.

– Det er ikke relevant for oss og har ikke noe med vår fremtid å gjøre.

Eier og milliardær Anthony Langley (66) kan ikke garantere for alle jobbene ved Bergen Engines. - Noen vil miste jobben, sier han. Vis mer

– Skal seile langs norskekysten

Bergen Engines scorer på åtte av åtte kriterier Langley har satt for kjøp.

– Bedriften scorer også på at det er et fint sted. Jeg kommer til å besøke bedriften med jevne mellomrom. Jeg vil også seile langs kysten av Norge. Planen er å seile rundt Norge neste sommer, sier Langley, som på fritiden er seiler på høyt nivå.

Konglomerat av selskaper

Langley Holdings er et konglomerat av industriselskaper med hovedvekt i Europa og med grener over hele verden. Siden år 2000 har de kjøpt opp en rekke større selskaper, der Bergen Engines er siste i rekken.

Anthony Langley har tidligere fortalt at Bergen Engines vil bli del av en divisjon der også den italienske elmotorprodusenten Marelli og den tyske strømforsyningsprodusenten Piller er med.

Bygget opp fra grunnen

Langley har selv bygget opp Langley Holdings fra et konkursbo etter bestefarens ingeniørselskap, som han tok over i 1975. De første årene leverte de utstyr til gruveindustrien, og ut over 90-tallet utvidet de til andre bransjer, som kraftstasjoner og smelteverk.

Det var imidlertid ingen dans på roser, ifølge Langley, ettersom disse bransjene var i nedgang. Han beskriver det som å løpe opp rulletrapper som går nedover.

Så muligheten i 2018

Langley Holdings begynte å se på muligheten for å kjøpe motorfabrikken på Hordvikneset nord i Bergen allerede i 2018, da eieren av fabrikken, Rolls-Royce, la ut sine maritimt rettede virksomheter for salg.

Kongsberg tok over det meste av denne virksomheten, men motorfabrikken ble ikke solgt. I februar i fjor la Rolls-Royce fabrikken omsider ut for salg, og et år senere, i februar i år, presenterte de russiskeide TMH som kjøper.

Siden fulgte mye turbulens. BT/E24 kunne blant annet avsløre at eierne av TMH var russiske oligarker som sto på USAs sanksjonsliste. Dermed hadde de trolig koblinger til den russiske politiske ledelsen, ifølge forskere. Samtidig leverer bergensfabrikken motorer til forsvaret i en rekke Nato-land, blant andre USA, samt til det norske spionskipet «Marjata».

Til slutt ble salget stoppet av regjeringen. Etter hvert la Rolls-Royce fabrikken ut for salg på ny, og Langley Holdings ble presentert som kjøper i sommer. Prisen ble langt lavere enn budet fra russerne.

Permitteringer

I begynnelsen av oktober opplyste kommunikasjonssjef Merethe Fjeldstad i Bergen Engines at arbeidet ved fabrikken vil bli redusert med rundt 30 prosent i en periode og at permitteringer vil gjelde rundt 60 ansatte.

Årsaken ble oppgitt til å være at ordreinngangen har vært sterkt preget både av pandemien og usikkerheten rundt salget av virksomheten.

