Full gjenåpning: – Dette kjennes veldig, veldig bra

Restauranteier er strålende fornøyd med å få gå tilbake til normal drift etter vinterens nedstenging.

Daglig leder for Sentralen Mat Marius Hagen og Lava Oslo-sjef Maria Aas-Eng er veldig glade etter regjeringens gjenåpning. Vis mer

– Dette kjennes veldig, veldig bra.

Det sier Maria Aas-Eng, konsernsjef i restaurantgruppen Lava Oslo, som blant annet eier Sentralen, The Golden Chimp og Brutus i Oslo.

E24 møter henne på Sentralen, hvor hun overværer regjeringens pressekonferanse lørdag.

– Nå kan endelig de ansatte glede seg til å dra på jobb igjen. Kokken som kom på jobb i dag var så glad for å endelig kunne jobbe uten å ha på munnbind.

Skroter meteren

Lørdag ble det klart at regjeringen går inn for så godt som et fullt frislipp av samfunnet, etter klare anbefalinger fra helsemyndighetene.

De famøse meter- og munnbindkravene utgår, og isolasjonsplikten erstattes med en anbefaling om å holde seg hjemme ved smitte.

– Tiltakene gjelder fra klokken 10, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Aas-Eng sukker lettet ut.

– Klokken 10. Det er nå. Nå kan du kaste munnbindet, roper hun til en av sine ansatte.

– Folk er så velkomne!

Konsernsjef i Lava Oslo Maria Aas-Eng og daglig leder på Sentralen Mat Marius Hagen sukket lettet ut da Jonas Gahr Støre åpnet landet lørdag. Vis mer

Tungt for de ansatte

– Jeg kom inn i bransjen midt i pandemien, og har sett hvor tungt det har vært for våre ansatte. Det å ikke ha forutsigbarhet har vært veldig stressende.

De trekker frem usikkerheten ved det at samfunnet har stengt, åpnet og stengt igjen.

– Det har vart så lenge at man begynner å lure på hva som er normalt, sier Marius Hagen, daglig leder i Sentralen Mat.

Oppfordrer folk til å dra ut

– Det er veldig bra at vi endelig får åpnet og at meteren forsvinner. Så håper jeg virkelig at Oslos befolkning drar ut og støtter oss i kveld, sier Nevzat Arikan, styreleder i Rodeløkka Invest, som driver noen av hovedstatens mest populære restauranter og utesteder.

– Samtidig håper jeg at vi gjenopptar julebordsesongen, vi har virkelig savnet firmaene hos oss.

Nevzat Arikan eier blant annet Trattoria Popolare og er glad for at regjeringen nå åpner landet. Vis mer

Arikan og hans utesteder er godt forberedt for gjenåpningen.

– Alle mediene har jo varslet dette, så vi er klare, vi. Jeg håper at det blir en stor fest, at man har glede, men samtidig husker at pandemien fremdeles er her.

Han tror likevel vi nå ser slutten på store nedstenginger.

– Jeg tror ikke de vil stenge igjen, men man må være litt varsom. Vi er glad for å kunne begynne å jobbe igjen, uten meteren. Vi har mistet mye plasser, og alt det forsvinner i dag. Vi er glad på vegne av hele bransjen, sier Arikan.

God omstillingsevne

Statsminister Støre sa han hadde forståelse for at mange synes det nå slippes opp for mye for fort.

– Vi har full respekt for de som tenker dette er skummelt, og vi tar hensyn. Som regjeringen sier er vi der nå at dette faktisk er mulig, og det er vi veldig glade for, sier Aas-Eng.

Hun og Hagen er ikke bekymret for stor pågang lørdag kveld etter gjenåpningen.

– Dette har vi ventet på og planlagt for lenge, og vi har blitt dyktige på å gjøre endringer i driften veldig raskt, sier Aas-Eng.

– Vi har blitt veldig gode på å omstille oss, og har over to år tilegnet oss mye erfaring, legger Hagen til.

Julebord i februar

Tilbake på Sentralen har Hagen kommet på en tanke. Han haster bort og skrur på datamaskinen i hjørnet.

– Har det kommet inn noen bookinger?

– Det får vi se, smiler Hagen.

Marius Hagen sjekker etter nye bookinger etter gjenåpning lørdag. Vis mer

En del av julebordene som ikke kunne avholdes før jul, vil bli avviklet så fort som mulig, forteller den daglige lederen.

– Vi starter opp med et par julebord allerede neste uke, forteller Hagen.

Planlegger storfest

– Når vi nå får åpnet opp kommer vi til å ha en ordentlig fest for våre kolleger. Som de har stått på i ett år og 11 måneder, sier Aas-Hagen.

Siste personalfest for Lava-gruppen var 1. mars 2020, rett før Norge stengte.

– En fest nå har de virkelig fortjent.

– Jeg gleder meg til å danse igjen, sier Hagen.