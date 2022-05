Tirsdag møter Vollvik i retten: Nekter fortsatt straffskyld

Tirsdag begynner straffesaken mot seriegründer Idar Vollvik i Hordaland tingrett. Hovedpersonen selv er ordknapp før saken begynner.

Finansmannen og seriegründeren Idar Vollvik, her i kontor- og lagerlokalene i Fana i april i fjor, er tiltalt for brudd på loven om medisinsk utstyr.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

1. september 2020 ble Vollvik pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr.

Påtalemyndigheten mener forretningsmannen har pakket om, forsøkt pakke om eller feilmerket minst 700.000 munnbind. Målet skal ifølge politiet ha vært å få dem til å fremstå som medisinske munnbind.

Idar Vollvik har nektet straffskyld og hele veien gitt uttrykk for at det skyldtes en misforståelse.

Vollvik erkjente i 2020 å ha pakket om munnbindene, men nektet fortsatt straffskyld.

Vollvik har denne uken gjort det klart overfor E24 at verken han eller advokat Dyngeland ønsker å uttale seg før eller underveis i hovedforhandlingen.

Dyngeland har imidlertid bekreftet at Vollvik ikke har endret sitt syn på tiltalen.

Les også Rettssaken mot Idar Vollvik utsatt

Kartonger med vannskade

I september 2020 skrev Vollvik i en pressemelding at de 19. august samme år mottok et parti med munnbind, hvor de hadde bestilt type 1-munnbind, og ble fakturert for type 1-munnbind, men at de muligens ikke hadde mottatt det de hadde bestilt.

Disse ble også solgt videre som type 1, ifølge Vollvik.

– Noen av kartongene hadde vannskader, noe som første til at vi pakket om munnbindene i nye esker, skrev Vollvik om den nevnte forsendelsen.

Senere opplyste også politiet at flere av munnbindene som ble testet under etterforskningen, hadde bedre kvalitet enn fryktet.

Risikerer to års fengsel

Men tiltalen står uendret, og tirsdag må Vollvik møte i Hordaland tingrett i Bergen for å forsvare seg. Seriegründeren risikerer bøter eller fengsel i inntil to år.

«Særlig skjerpende omstendigheter foreligger fordi forholdet fant sted under covid-19-pandemien, som medførte et stort behov for trygt smittevernutstyr og mulighet for kontroll med smittevernutstyr», heter det i tiltalen.

Vollvik skal ifølge tiltalen ha:

Fjernet følgeskriv fra munnbindene som merket dem som «non-medical».

Flyttet munnbindene over i emballasje som var merket slik at de fremsto som medisinske.

Ikke hatt riktig eller komplett merking for samsvarserklæring, CE-merking, produsent eller holdbarhetsdato.

Første sak

– Det er første gang, meg bekjent, at det er tatt ut tiltale etter loven om medisinsk utstyr, og vi har ikke noen liknende saker å sammenlikne med. Denne saken er særskilt, sa fungerende enhetsleder Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket til Bergensavisen i november i fjor.

Vollvik ble ilagt omsetningsforbud av munnbindene. Dette ble etter en stund opphevet, og i slutten av september opplyste Vollvik at han ville fortsette salget av munnbind.

Ifølge Dagens Næringsliv solgte Vollvik munnbind for totalt 47,4 millioner kroner. Høye varekostnader og nedskrivning ga imidlertid millioner i minus, skrev avisen.

Les også Idar Vollvik fortsetter salg av munnbind

Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter opplyser til E24 at ingenting er endret i tiltalebeslutningen.

Det er satt av seks dager til hovedforhandlingen, som begynner tirsdag 3. mai og avsluttes med sluttprosedyrer onsdag 11. mai.