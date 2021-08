– Det kommer til å svi veldig, men jeg kommer ikke til å måtte selge huset

Norse-gründer Bjørn Tore Larsen droppet ut av skolen og slet med å betale regningene. Nå er han god for millioner. – Søkkrik er et relativt begrep. Vi er heldige i Norge, i utgangspunktet. Men jeg har vært enda heldigere enn snittet, rent økonomisk.

For Bjørn Tore Larsen føltes skolen som en tvangstrøye, der han ble tvunget til å lære ting han aldri ville få bruk for. Han dropper derfor ut, og blir sin egen lykkes smed. Det ender med at han går på trynet – opp til flere ganger.

Det er først da han begynner å snuse på shippingbransjen han opplever økonomisk medvind, og millionene begynner å renne inn. Samtidig blir han alenepappa, med 50 prosent omsorg ofr tre små barn, og Larsen må omstille seg nok en gang.

– Det var et sjokk, sier han.