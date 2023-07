Sigrid tredoblet inntektene og tok millionutbytte

Soloartisten Sigrid hadde et travelt fjorår, som resulterte i 2,5 mill. kroner i utbytte. – Mye turnering og ny plate bidro til god omsetning og godt resultat, sier far og styreleder.

Artisten Sigrid Solbakk Raabe fortsetter sin musikksuksess.

Raabe har vært en av Norges heteste artister de siste årene. Med konserter i og nå igjen utenfor Norge øker artisten også de finansielle resultatene et i høyt tempo.

Årsregnskapet for selskapet Sala Music, hvor sunnmøringen eier 100 prosent av aksjene, viser at hun hadde inntekter på 38,9 millioner kroner i fjor, mot 13,9 millioner kroner året før.

– 2022 var et aktivt år etter to år med pandemi. Mye turnering og ny plate bidro til god omsetning og godt resultat, sier styreleder og far Håkon Raabe til E24.

Gjenåpning og «sultent marked»

I fjor ga Sigrid ut albumet «How To Let Go» etterfulgt av konserter, festivaler og turneer utenlands og i Norge.

Artistens manager Geir Luedy peker også særlig på pandemiens slutt som bidragsgivende til det gode året.

– Gjenåpningen har hatt mest å si for alle artister som jobber internasjonalt hos oss, sier Luedy til E24 og legger til:

– Det og et sultent marked.

Soloartist Sigrid på Spellemannprisen 2022.

Millionutbytte

Raabe tok ut 2,5 millioner kroner i 2022, viser regnskapet. Resultat før skatt endte på 9,37 millioner kroner, en markant oppgang fra 5,5 millioner kroner foregående år.

Videre ble 3,3 millioner kroner avsatt til annen egenkapital, sammenlignet med 4,2 millioner kroner i 2021. Samtidig økte gjelden fra 3,5 millioner kroner i 2021 til 11 millioner kroner i fjor.

På Spotify har Raabe nesten 2,5 millioner månedlige lyttere og hennes mest spilte låt er «Strangers» med 130 millioner avspillinger.