Laksearving tjente 1,2 milliarder kroner i fjor

Gustav Magnar Witzøes skattbare inntekt i 2021 er den tredje høyeste i Norge noensinne. Han har trolig nå også den største skattbare formuen i landet.

Gustav Magnar Witzøe mottok 97 prosent av utbyttet på 1,25 mrd. kr fra familieselskapet Kvarv i fjor.

1,2 milliarder kroner i inntekt, 19,8 milliarder kroner i ligningsformue og 552 millioner kroner i utlignet skatt i 2021. Tallene blir store når man er laksearving på 29 år og sitter på nesten alle aksjene i selskapet som eier over halvparten av børsnoterte Salmar.

Hans far, Gustav Witzøe, varslet i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for familieselskapet Kvarv, at de hadde tatt ut et rekordstort utbytte for å betale formuesskatt de kommende årene.

I praksis er det sønnen som personlig både blir tillagt inntekten fra disse utbyttene og som er den som betalte formues- og utbytteskatten i fjor.

Les på E24+ Over tusen kan bli permittert: Dette må du vite om laksestriden

Men som også tallene viser; uttakene burde være nok til å dekke skatt et par år til – selv i Norge.

Formuesskatten utgjorde i fjor 168 millioner kroner for Witzøe jr.

Milliardklubb for inntekt

I tillegg til Witzøe jr. er det bare fire andre nordmenn som opp gjennom historien har rundet milliarden i skattbar inntekt i et enkeltstående år (se tabellen).

Også de andre har fått så store skattbare inntekter gjennom kjempeutbytter. Det er kun som kapitaleier, ikke lønnsmottager, at man en gang eller to ganger i livet kanskje kan se slike astronomiske summer på ligningen sin.

Alle tallene i tabellen er nominelle verdier. Hvis man istedenfor regner om alt til 2022-kroner, så ville de med kjempestore inntekter alt på begynnelsen av 2000-tallet hoppet opp til høyere plasseringer på denne eksklusive listen.

Hverken i nominelle verdier eller omregnet til 2022-kroner kommer noen andre i nærheten av Ferd-eier Johan H. Andresens 2,2 milliarder kroner i inntekt i 2004.

Rikere enn Røkke

I tillegg til milliardinntekten i 2021, så troner unge Witzøe nå trolig aller øverst på listen over de største skattbare formuene i Norge. For mens Kjell Inge Røkkes ligningsformue falt litt fra 2020 til 2021, så steg Witzøes formue. Hans formue på 19,8 milliarder kroner er nå 2 milliarder over Røkkes tilsvarende formue.

Sistnevnte tok privatflyet (til Aker ASA) til Lugano i Sveits i september.

Det er ingen andre enn Witzøe jr. og Røkke som har vært over 10 milliarder kroner i ligningsformue de siste fem årene.

Røkke vil være helt borte fra ligningslisten fra og med skatteåret 2022.

Gustav Witzøe (t.h.) har overført praktisk talt hele formuen til sønnen med samme fornavn. Kjell Inge Røkke har til nå gitt de to eldste barna 1,75 prosent hver.

Pappa styrer alt

Ligningsformue er imidlertid én ting. Reell antatt formue er noe helt annet. Men også målt i reell formue ligger nå laksearvingen over fiskeren fra Molde, om vi skal tro bladet Kapital.

I deres årlige oversikt er familieformuen til Witzøe-familien satt til 51 milliarder kroner. Røkkes reelle formue er vurdert til 45 milliarder kroner.

Kapital har tillagt all familieformuen til Witzøe-familien på pater familias Gustav fordi han bestemmer alt. Men det er altså sønnen Gustav Magnar som eier selve gigantformuen.

Mens pappa styrer familieformuen hjemme fra Frøya som styreleder i både Salmar og familieselskapet Kvarv, gjør sønnen modelloppdrag ute i den store verden.