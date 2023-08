Færre sekundærboliger i Oslo: – Det er veldig vanskelig

Det er over 6.000 færre sekundærboliger i Oslo enn for tre år siden. – Det bidrar til et veldig vanskelig leiemarked, sier Carl O. Geving i Eiendomsmeglerforeningen.

Venninnene Andrea Leidal-Thorvaldsen (til venstre) og Selma Bache-Wiig er på jakt etter bolig i Oslo.

– Det er veldig vanskelig siden mange leter etter sted. Vi har vært på en del visninger og tatt kontakt på leiligheter som ligger ute, men det er sjelden at folk svarer. Det er kjedelig, sier 20 år gamle Andrea Leidal-Thorvaldsen til E24.

Sammen med venninnen Selma Sofie Bache-Wiig har hun lett etter leiebolig i Oslo i nesten tre måneder. De har vært på flere visninger, men foreløpig ikke fått napp.

Venninneparet fra Asker og Bærum er ikke alene om å være i en stresset situasjon på boligleting i Oslo. Utleiemarkedet i landets største byer herjes av høy etterspørsel, galopperende priser og usikre fremtidsutsikter.

De siste tre årene har også andelen sekundærboliger gått ned flere steder, viser nye tall i en rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Sekundærboliger er boliger der man ikke har fast bopel, og som kan være utleieboliger, men også for eksempel pendlerboliger. Det er boliger eiet av privatpersoner, ikke utleieselskaper som er omtalt i rapporten.

Økte rentekostnader har bidratt til at flere kvitter seg med sekundærbolig.

Falt mye

I tredjekvartal 2019 utgjorde andelen sekundærboliger i den totale boligmassen i Oslo 17,5 prosent, mens den i tredje kvartal i år utgjør 15,1 prosent, går det fram av rapporten.

– Antall sekundærboliger har falt nasjonalt over tid, men særlig i Oslo. Det man skal være klar over, er at den totale boligmassen i Oslo har vokst veldig lite de siste årene. Det bygges for lite, og befolkningsveksten er høy. Det bidrar til et veldig vanskelig leiemarked, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, til E24.

– Det skaper press på leieprisene. Årsaken til at de stiger som de gjør, er at det er for lite tilgang på leieboliger, fastslår han.

Nasjonalt var det i andre kvartal 7.260 sekundærboliger færre enn tre år før, ifølge rapporten. Det var 6.673 sekundærboliger færre i Oslo, mens det i Stavanger var 438 færre.

– I Oslo har andelen falt på få år i en tid det burde vært vekst, sier Geving.

Han trekker fram økte rentekostnader som hovedårsak, og at formuesskatten kommer på toppen av det.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, tror færre sekundærboliger vil skape mer press på leieprisene.

– Veldig dyrt

Utleieprisene har det siste året har leieprisene klatret 9,3 prosent nasjonalt, ifølge Eiendom Norge. Leieprisene har økt raskere enn prisstigningen. I Oslo steg prisene med 1,5 prosent.

– Det er helt sykt dyrt. Hvis jeg skal betale 10.000 kroner er det over det jeg får i lån i måneden. Hvis man i tillegg skal betale strøm, må man jobbe en del ved siden av, sier Andrea Leidal-Thorvaldsen.

Venninnene har vært på mange visninger og forteller om stort oppmøte. Mens Leidal-Thorvaldsen begynner å studere denne høsten, er venninnen i jobb.

– Avhengig av små investorer

I Oslo består 80 prosent av leiemarkedet av private boligeiere, ifølge Utleiemegleren.

– Det påvirker leiemarkedet negativt, sier Siri Anne Bernum Halck, leder for salg og forretningsutvikling i Utleiemegleren, om nedgangen i sekundærboliger.

Hun sier at politikken som føres i dag, har gjort at færre har investert i utleiebolig, og flere har solgt blant annet fordi økte renter og økt beskatning har gjort det dyrt å eie.

– Det har gjort at vi har mistet mange sekundærboliger i Oslo. For å ha et godt regulert utleiemarked er man også avhengige av små investorer, sier hun.

Halck mener at det må bygges flere, mindre boliger i pressområder, så flere unge får komme seg inn på markedet og kjøpt bolig.

– Man er også nødt til å gjøre noe med formuesbeskatningen på sekundærbolig for at det skal bli lønnsomt å investere, sier hun.

Anders Rullestad håper leieboligjakten løser seg raskt.

Boligmarkedet i hovedstaden er allerede trangt, og nå er det fare for at byggingen av nye boliger nesten stanser. Landets største boligbygger Obos meldte tidligere i august at de solgte 58 prosent færre boliger i første halvår.

– Veldig dyrt

– Det er ganske vanskelig å finne seg noe hvis man vil ha noe ålreit, sier 23 år gamle Anders Rullestad Eriksen.

Han er også blant de mange som prøver å komme seg inn på utleiemarkedet i Oslo i disse dager. Rullestad er ferdig med å studere og flytter til Oslo for å gå inn i fast jobb.

– Jeg synes det er veldig dyrt. Mange av de stedene som ligger ute til 8000–10.000 kroner, er ikke bra nok til at de rettferdiggjør prisen, sier han.

Hvis han ikke finner noe sted å bo før han begynner i jobb i september, planlegger han å kjøpe seg tid gjennom korttidsleie.