Økokrim sikret over 500 vinflasker: Her tømmes Nordic-gründerens vinkjeller

Økokrim har hentet ut klokker, vin, TV-er og høyttalere fra boligene til de bedrageridømte Nordic Securities-gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs.

Politioverbetjent Erik Diset i Økokrim overvåker uthentingen av rundt 500 flasker vin fra vinkjelleren til Nordic Securities-gründer Endre Tangenes.

Økokrim har i morgentimene onsdag tømt vinkjelleren i privatboligen til bedrageridømte Endre Tangenes (47) for to paller vin, en av gründerne bak det fallerte meglerhuset Nordic Securities.

Omkring 500 flasker vin av bedre kvalitet ble hentet ut som del av verdisikring i påvente av en rettskraftig dom, opplyser Økokrim til E24.

Her bæres kasser med vin ut fra boligen.

Sammen med Erik Egenæs (48) ble Nordic-gründerne i september i fjor funnet skyldig i grovt bedrageri og begge dømt til fengsel i tre år og ni måneder. Dette for å ha påført 39 investorer et tap på nær 47 millioner kroner.

Forretningspartnerne ble også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og til 6,3 millioner kroner hver i inndragning, samt over 17,5 millioner kroner i erstatning til de fornærmede investorene.

Dommen ble raskt anket av Nordic-gründerne, som ikke erkjenner straffskyld. Påtalemyndigheten har motanket og krever strengere straff om gründernes anke fører frem.

Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet det fallerte meglerhuset Nordic Securities i 2009.

Ransaket boligene

Sikringen av Tangenes’ private vinsamling skjer etter ransaking av begge Nordic-gründernes privatboliger i Bergen 30. november i fjor, der det blant annet ble hentet ut dyre klokker, vin og eksklusive tv-er og høyttalere.

Det bekrefter Økokrim overfor E24.

– Jeg kan bekrefte at vi hadde en aksjon for å sikre verdier, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

Vinhuset AS bistod Økokrim med sikringen onsdag. Selskapet har også oppdraget med å oppbevare og taksere vinsamlingen.

Ransakingen ble utført for å sikre verdier etter dommen fra Oslo tingrett, hvor de tiltalte ble pådømt omfattende erstatnings- og inndragningskrav. Dommen er anket.

– Er det vanlig at Økokrim sikrer verdier før en rettskraftig dom?

– Det skjer i en del tilfeller, men vi hadde gjerne sett at det skjedde oftere. Det er veldig forebyggende å sikre verdier, da profitten som oftest er formålet med den straffbare handlingen, sier førstestatsadvokaten.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, Økokrim.

Som E24 avslørte på tampen av fjoråret lykkes Statens innkrevingssentral kun å inndrive en brøkdel av kravene som stammer fra idømmelse av erstatning og inndragning.

– Når man har kommet til det stadiet at dommen er rettskraftig, så har verdiene ofte forsvunnet. Dette er en prosess hvor politiet jobber med å bli bedre, sier Stanghelle.

Har tatt pant

E24 avslørte i februar i fjor at Økokrim har tatt pant i Nordic-gründernes verdier for nærmere 45 millioner kroner samlet for å sikre et forventet erstatningsansvar overfor de skadelidte investorene.

En villaeiendom, en luksus-SUV og en familiehytte er blant eiendelene som siden har hatt Økokrims avtrykk.

Også advokatfirmaet Elden, som representerer Nordic-gründerne, har tatt pant i klientenes eiendeler. Dette ble gjort for å sikre advokatfirmaets honorarer, opplyste Elden til E24 i fjor høst.

Vil ha strengere straff

Nordic-gründerne har anket alle sider av tingrettens dom, herunder lovanvendelse, straffeutmåling, tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, erstatning og inndragning.

Dette er Nordic Securities-saken Nordic Securities, med Endre Tangenes og Erik Egenæs i spissen, var et meglerhus som solgte aksjer og differansekontrakter (CFD-er).

Meglerhuset ble startet i 2009, mistet konsesjonen i 2017 og ble nedlagt i 2019.

I 2015 begynte Finanstilsynet å se på selskapet, med to stedlige tilsyn i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Tilsynet mente i tillegg at forholdene, «overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer», var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen i 2018.

I 2019 gikk 21 tidligere kunder av Nordic Securities til søksmål mot syv av toppene i selskapet, fordi de følte seg lurt etter å ha kjøpt aksjer de kalte verdiløse. Saken endte med forlik senere samme år.

Økokrim-etterforskningen endte i februar 2021 med tiltale mot Tangenes og Egenæs for grovt bedrageri, og for disse to og to andre personer for tiltale for brudd på god forretningsskikk.

I desember 2021 tok saken en dramatisk vending da de to sistnevnte erkjente straffskyld for brudd på god forretningsskikk.

Økokrim mener Tangenes og Egenæs har påført 39 investorer tap på nesten 47 millioner kroner. De har begge nektet straffskyld.

Rettssaken startet i Oslo tingrett i midten av oktober 2021, og ble avsluttet 18. februar 2022.

Egenæs og Tangenes ble funnet skyldig i grovt bedrageri og dømt til fengsel i tre år og ni måneder i dommen som forelå i september 2022. Begge ble også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, inndragning av 6,3 millioner kroner hver, og solidarisk rundt 17,5 millioner kroner i erstatning til de fornærmede investorene, pluss renter.

Nordic-gründerne ble også idømt fengselsstraff på syv måneder for grovt brudd på god forretningsskikk, men det ble utmålt en felles straff på tre år og ni måneder for dette forholdet sammen med det grove bedrageriet.

Egenæs og Tangenes anket alle deler av dommen fra Oslo tingrett. Økokrim motanket deretter straffeutmåling og inndragning, for tilfellet at saken vil bli behandlet i lagmannsretten.

Aktor la opprinnelig ned påstand om seks års fengsel inndragning av nærmere 22 millioner kroner og erstatning til de fornærmede som har fremmet erstatningskrav for de to Nordic-gründerne da saken ble avsluttet i Oslo tingrett i februar i fjor.

Oslo tingrett fant det bevist at 35 av de 39 fornærmede var blitt lurt. Det gjør at det idømte erstatningskravet på rundt 17,5 millioner kroner vil være det samme i en eventuell ny behandling. Ellers er påstanden i Økokrims motanke identisk med påstanden i Oslo tingrett. Vis mer

Økokrim har levert motanke, og krever skjerpet straff for begge samt økt inndragning dersom gründernes anke tillates behandlet av lagmannsretten.

Økokrim la i Oslo tingrett ned påstand om seks års fengsel, inndragning av nærmere 22 millioner kroner og erstatning til de fornærmede.

– Vi har anket over straffutmålingen og inndragningen, som vi mener er for lav. Hvis saken slipper inn til ny behandling, noe som vil bety en lang og omfattende rettssak, så vil Økokrim opprettholde påstanden fra tingretten, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

Hun legger til at motanken bortfaller dersom anken fra forsvarerne ikke slipper inn til behandling i lagmannsretten.

Villaen til Tangenes på halvøyen Kleiven i Bergen ble ransaket av Økokrim 30. november i fjor.

Rettssaken rundt det fallerte meglerhuset Nordic Securities startet i oktober 2021 og varte nær fire måneder.

I alt fire personer sto tiltalt i Oslo tingrett. To av disse, som kun var tiltalt for brudd på god forretningsskikk, tilsto 16. desember i fjor. Egenæs og Tangenes var også tiltalt for grovt bedrageri.

