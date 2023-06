Norges Bank: Økte overskudd har ikke skylden for høy prisvekst

EU peker på et grådig næringsliv som årsak til høy prisvekst. I Norge finner Norges Bank ikke slikt.

Norges Bank har undersøkt om næringslivet har økt marginene i skjul av høy prisvekst.

«Greedflation» er et nytt ord i den internasjonale debatten om høy prisvekst. Det kan kanskje oversettes til «grådighet som øker prisveksten».

I sin siste analyse av norsk og internasjonal økonomi skriver Statistisk sentralbyrå (SSB): «Tall fra Eurostat antyder at en stor andel av inflasjonen i euroområdet i det siste har kommet som følge av økte marginer.»

I torsdagens pengepolitiske rapport har Norges Bank sjekket om dette også gjelder Norge.

Svaret for 2022 er nei.

«Greedflation» på norsk

Også Norges Bank starter i utlandet og viser til utsagn fra «flere kommentatorer». Problemstillingen er at

«en del av prisveksten også skyldes at bedrifter bruker den generelle prisveksten som et påskudd for å øke prisene på sine produkter godt utover det veksten i kostnadene skulle tilsi.»

Bankens analyse er gjort ved å se på prisveksten på verdiskapingen i næringslivet. Verdiskapingen er omsetningen minus bedriftens innkjøpte varer til bruk i produksjonen (vareinnsatsen).

Denne prisveksten kan deles i økt overskudd (målt ved driftsresultat) og økt lønn. Prisveksten på selve produktet vil være en annen fordi den også skal dekke økte kostnader ved innkjøpte varer, som for eksempel strøm og råvarer.

For hele næringslivet

Norges Bank ser først på fordelingen mellom økt overskudd og økt lønn i privat næringsliv på fastlandet. Kraftforsyningen er holdt utenfor.

For det første finner banken at prisveksten på verdiskapingen i fjor var litt høyere enn det historiske gjennomsnittet. Denne prisveksten var rundt 3 prosent i fjor.

For det andre har overskuddets bidrag til denne prisveksten vært synkende over tid. I fjor var vekstbidraget fra økte overskudd mye lavere enn under pandemien 2021–22 og også sammenlignet med det historiske gjennomsnittet.

Motstykket er at økte lønnskostnader pr. produsert enhet bidro tilsvarende mer i fjor enn årene før.

Norge Banks «foreløpige konklusjon» er derfor at næringslivet i gjennomsnitt ikke har benyttet anledningen til å ta seg bedre betalt utover det økte kostnader tilsier. Det var heller lønn pr. produsert enhet som økte mer i fjor.

Det snudde i varehandel

Norges Bank har gjort samme analyse særskilt for «varehandel» og «privat tjenesteyting». Prisveksten på verdiskapingen er delt i bidrag fra økt overskudd og økt lønn.

Felles for de to næringene er at overskuddenes bidrag sank kraftig i fjor. I varehandel var bidraget nær null, mens det var klart negativt i «privat tjenesteyting».

Men i varehandelen økte bedriftenes marginer svært mye under pandemien 2020–21. Økningen da mange ganger høyere enn det historisk gjennomsnittet nesten 30 år bakover. Slik var det ikke i tjenesteyting, som hadde harde tider under pandemien.

Men veksten prisene i Norge var jo svært høy i fjor? Svaret fra analysen er at forhold utenfor næringslivet har gitt den høye veksten i konsumprisene.

Tallene antyder ifølge Norges Bank «at en ikke ubetydelig del av økningen i konsumprisveksten» skyldes at prisene har økt på alt bedriftene kjøper inn for å skape verdier, det vil si strøm, drivstoff og råvarer.

Mer profitt i EU

EU-kommisjonen kommer til et annet resultat i en analyse av eurolandene. I sitt siste økonomisk utsyn har kommisjonen delt veksten i prisen på verdiskapingen i økte lønnskostnader, økte overskudd og økte skatter.

Analysen viser at denne prisen har steget gjennom hele 2022. Økt overskudd pr. produsert enhet har bidratt desidert mest.

Kommisjonen finner at dette gjelder i alle eurolandene for alle næringer, selv om det varierer. Bruk av sparepenger og høy etterspørsel etter pandemien bidro til at næringslivet kunne ta seg bedre betalt til egen vinning.