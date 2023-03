Finn ville ikke betale for reklamejobb: Snur etter LO-kritikk

Finn skal lage en reklamefilm om likestilling, mangfold og inkludering på arbeidsplassen, men hadde ikke tenkt å betale deltagere. Nå snur markedsplassen og lover timelønn.

På sin egen markedsplass, la Finn ut en annonse i forbindelse med en reklamefilm om likestilling, mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger

«Vi søker fem personer som har noe på hjertet om temaene mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen.»

Slik starter Finn-annonsen hvor markedsplassen ser etter personer som kan være med i Finns reklamefilm som skal vises på deres kundeevent «The Hunt» – som i år har temaet «like jobbmuligheter for alle».

Filmen vil også bli bruk i Finns øvrige kommunikasjon:

«Filmklippene skal brukes på vårt største kundeevent – The Hunt – i kundekommunikasjon og i sosiale medier.», heter det i annonsen.

Deltagerne skulle imidlertid ikke få betalt, fremkom det av annonsen, hvor det het at markedsplassen kunne tilby:

Mat og drikke under filming

Profesjonelle portrettbilder

Invitasjon til å delta på The Hunt 29. mars i Operaen i Oslo (FINN dekker ikke reise og opphold, kun deltagelse på eventet)

– Burde fått betalt

LO-sekretær Trude Tinnlund reagerer på at Finn ikke ville betale oppdragstagerne.

– Her burde Finn tenkt seg om. Dette fremstår som et statistoppdrag til en reklamefilm som Finn har tenkt å vise på en stor kundekonferanse. Da burde de fått betalt standardsats som gjelder for et slikt oppdrag, det er vanlig i slike oppdrag. Mat og drikke er ikke betaling, sier Tinnlund og legger til:

– For så vidt interessant nok i seg selv at det skjer i tilknytning til et arrangement som skal handle om mangfold, inkludering og likestilling. På en konferanse for bemanningsbyråer og innleiebransjen.

I den opprinnelige annonsen fikk ikke deltagerne betalt lønn. Nå har Finn snudd i saken.

Snur etter kritikk

Kommunikasjonsrådgiver i Finn, Linda Glomlien, sier til E24 at det ikke er en reell stilling Finn etterlyser.

– Selv om det står tydelig i overskriften på annonsen at dette ikke er en reel stilling, forstår vi at det kan oppfattes annerledes da annonsen ligger på markedsplassen FINN jobb.

LO-kritikken fikk likevel Finn inn på andre tanker. Nå er annonsen endret og deltagerne loves timelønn.

– Vi har forståelse for at LO reagerer på dette og har derfor endret annonsen til et betalt oppdrag med timelønn til de fem utvalgte. I tillegg vil de selvsagt beholde de andre godene som allerede er beskrevet i annonsen

Finn.no eies av Schibsted. E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.