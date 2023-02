Hyret advokatfirma som holder kurs i å hindre fagorganisering

«Denne workshopen vil gi strategiene og verktøyene du trenger for å reagere effektivt og aggressivt på fagorganisering», skriver advokatfirmaet Jackson Lewis i en brosjyre. Nå har Equinor hyret dem for å bistå med arbeidsavtaler.

Anders Opedal er konsernsjef i Equinor.

Equinor satser stort på havvind i USA. Utenfor New York skal den norske energikjempen bygge 3,3 gigawatt med havvind, nok til rundt to millioner hjem.

I den forbindelse har Equinor hyret det amerikanske advokatfirmaet Jackson Lewis.

Selskapet har siden 1958 har spesialisert seg på arbeidsrett. Og på listen over hva de tilbyr selskap innen energisektoren, er «fagforeningsunngåelse» noe av det første advokatselskapet trekker frem.

Jevnlig arrangerer Jackson Lewis kurset «Hvordan forbli fagforeningsfri», hvor deltagerne får strategiene og verktøyene de trenger for å «reagere effektivt og aggressivt på arbeidsorganisering».

I kursets reklamebrosjyre skryter Jackson Lewis over å ha tilbydd juridisk rådgivning til utallige arbeidsgivere som har lykkes i å vinne eller avverge fagforeningsvalg.

Equinor ønsker ikke å kommentere hva advokatselskapet gjør på vegne av andre klienter, men understreker til E24 at Jackson Lewis må forholde seg til Equinors holdninger og standarder.

Skal hjelpe Equinor med prosjektarbeideravtaler

– Til våren starter arbeidet med å forhandle såkalte Project Labour Agreements Project Labour AgreementsEn prosjektarbeidsavtale (PLA) er en forhåndsavtale med en eller flere arbeidsorganisasjoner som fastsetter ansettelsesvilkårene for et bestemt byggeprosjekt. i forbindelse med vindkraftprosjektene. I denne prosessen vil vi benytte Jackson Lewis, som er et stort og anerkjent advokatfirma med spesialkompetanse på arbeidsrett, skriver informasjonssjef i Equinor, Ola Morten Aanestad, i en e-post til E24.

– I prosessen skal vi se hvordan vi kan organisere arbeidet på vindkraftprosjektene på en måte som ivaretar både industrielle behov og arbeidstagernes interesser, skriver han videre.

Cathy Feingold, som leder den internasjonale avdelingen i USAs sentrale fagforeningsorganisasjon «AFL-CIO», sier til E24 at Jackson Lewis er kjent for å være fagforeningsfiendtlige.

Nylig møtte hun blant andre Equinor i forbindelse med et norgesbesøk.

E24 har tatt kontakt med Jackson Lewis, men har ikke lykkes med å få en kommentar.

– Noe av det første selskaper som Equinor gjør når de etablerer seg i USA, er å hyre et fagforenignsfientlig advokatselskap, mener hun.

– Hvorfor gjør de det?

– Fordi det er en del av vår kultur. Equinor sier at de bare følger amerikansk lov, men amerikansk lov er veldig fagforenignsfientlig, sier Feingold

Fagbevegelsen er svak i USA, og kun litt over 10 prosent av ansatte er organisert. Til sammenligning er rundt 50 prosent organisert i Norge.

Og i motsetning til i Norge kan det være svært krevende for ansatte å danne en fagforening på arbeidsplassen i USA. Ledelsen kan ta i bruk mange grep for å hindre ansatte å organisere seg.

Likevel er det lov å fagorganisere seg i USA, understreker Feingold.

Jackson Lewis «anti-fagforenings workshop» Advokatselskapet Jackson Lewis arrangerer med jevne mellomrom kurs i hvordan selskap han hindre at de ansatte danner fagforeninger. Deltagerne blir lovet å lære flere ulike grep: Kapitalisere på tiltak fra National Labour Relations Board som styrker bedrifters evne til å bekjempe fagorganisering

Utforme og implementere en detaljert og effektiv plan for arbeidsforhold som motvirker pågående fagforeningsinitiativ

Effektivt avverge nasjonale og internasjonale bedriftskampanjer, inkludert forespørsler om «card check» / «nøytralitet»

Lovlig svare på utdeling av flyers eller protester på, eller nærme, firmaets eiendom

Adressere ansattes bruk av sosiale medier, inkludert blogger, podkaster og YouTube til å kringkaste meldinger til støtte for fagforening ved bruk av organisasjonens datamaskiner

Vise hvordan selskapet strategisk kan strukturere organisasjonen

for å minske «sannsynligheten for små forhandlingsenheter»

Hjelpe deltagere med å utvikle et «break the glass-kit», med lovlig og effektiv kortsigneringskommunikasjon klar til å brukes i tilfelle faktisk organisasjonsaktivitet Kilde: Jackson Lewis Vis mer

E24 har konfrontert Equinor med AFL-CIO’s beskrivelse av Jackson Lewis, samt det advokatselskapet selv skriver på egne nettsider.

– Jeg tror det er godt kjent at Equinor samarbeider godt med fagforeninger og arbeidstagerorganisasjoner, i Norge så vel som i andre land, sier Aanestad til E24.

– Vi har hatt dialog med AFL-CIO i USA gjennom flere år, og vi hadde et godt møte med dem sist uke.

Equinor skal bygge 3,3 gigawatt havvind som skal gi elektrisitet til delstaten New York. Bildet er fra Equinors havvindpark Dudgeon utenfor England.

Oppfordrer Equinor til å sørge for «nøytralitet» i USA

AFL-CIOs toppleder Liz Shuler, som også var med på norgesbesøket, mener norske selskaper kan gjøre mer for å sikre rettigheter for sine ansatte i USA.

Hun håper at Equinor vil legge til rette for det hun kaller «nøytralitet».

– Altså at selskapene garanterer at det ikke vil ha en anti-fagforeningskampanje. At de lar arbeiderne bestemme selv, sier hun.

I sitt kurs lover Jackson Lewis å lære deltagere hvordan selskapet «effektivt kan avverge nasjonale og internasjonale bedriftskampanjer, inkludert fagforeningsforespørsler om «card check card checkAlternativ til fagorganiseringsvalg. Dersom initiativtagerne overtaler over 50 prosent av de ansatte å signere kort vil NLRB automatisk godkjenne at fagforeningen blir dannet. » / «nøytralitet».

E24 har spurt Equinor om de vil legge til rette for et rammeverk der selskapet sikrer at de er «nøytrale» i USA i forbindelse med havvindprosjektet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere på det nå. Vi går inn i en prosess nå hvor vi skal diskutere dette med fagforeningene. Dette er et nytt terreng for oss som skal utvikles blant annet i samarbeid med AFL-CIO, sier Aanenstad.

– Er Equinor-ansatte i USA fagorganiserte?

– Det varier. Det finnes eksempler på det. Men vindkraftprosjektet er en helt ny virksomhet og i en ny del av USA. Vi har forpliktet oss gjennom avtaler med delstaten New York at vi skal tilrettelegge for fagforeningsavtaler for arbeidet med vindkraftprosjektene.