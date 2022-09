Fra underskudd til 61 millioner kroner i pluss på ett år

Pandemien ga rekordfart for fastlegene bak nettplattformen Helseboka.

Marius Christensen (til venstre) og Anders Stormo er fastleger og naboer. I 2015 startet de selskapet Helseapps, som står bak nettplattformen Helseboka.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Har du bodd i Norge de siste to årene, er sjansen for at du har stiftet bekjentskap med nettplattformen «Helseboka» overveiende.

3,3 millioner nordmenn brukte nettsiden for å bestille og motta resultater på coronatester, og bestille time for vaksinering.

Bekjentskap til de to gründerne fra Harstad, derimot, har få stiftet. Mediekontakt fikk rett og slett ikke Marius Christensen og Anders Stormo tid til da pandemien sørget for turbovekst i selskapet deres Helseapps as.

Pasient vekket gründeridé

Christensen og Stormo er begge fastleger, og de er naboer. Gründerideen dukket opp på jobb i 2015.

Les på E24+ Revisjonsgiganter: Dette bør du gjøre for å bli partner

Christensen hadde en pasient med kreft. Hun fikk beskjed av helsevesenet om at det bare fantes lindrende behandling, og at hun ikke hadde mange år igjen å leve.

– Hun tok eierskap over egne helseopplysninger, og greide å finne en studie på akkurat hennes krefttype. Hun er fortsatt i live i dag, sier Christensen.

Tanken oppsto: Kunne flere få bedre behandling, hvis de fikk bedre tilgang og oversikt over egen journal? Hvis alle type behandlere kunne samkjøres på én plattform?

– Å koble sammen privatpersoner med behandlere på vår plattform, det er visjonen. Vi vil fjerne datasiloene som oppstår når man har lagret helseinfo hos mange ulike aktører.

Nesten tomme for penger

I tre år jobbet fastlegene deltid med selskapet sitt Helseapps, og plattformen Helseboka.

– Vi brukte alle sparepengene våre, og jobbet med utviklere i andre land. Da var det gjerne møter halv fem om morgenen, før jobb. Og så var det møter i lunsjen. Jeg spiste ikke lunsj på tre år, sier Christensen.

I 2018 fikk de tunge investorer på laget. Lab-selskapet Fürst, som er deleid av Andresen-familiens selskap Ferd, gikk inn med et titalls millioner. Fürst er i dag største eier med 54,7 prosent. Gründerne selv sitter på 34 prosent av selskapet.

Med frisk kapital på plass kunne fastlegene bygge helseplattform på fulltid.

Gjennombruddet to år senere, hadde ingen sett for seg. I 2020 var investorpengene nesten brukt opp.

Les også Siv Jensen selger millionarv-eiendom

Så traff coronapandemien Norge med full kraft. Alle landets kommuner ble nedrent av folk som skulle testes, få info om karantene – og etter hvert vaksineres.

Christensen og Stormo oppdaget et helt uventet bruksområde for plattformen Helseboka. Asker kommune var først ute med å teste. De gikk fra å ha 12 ansatte til å svare på corona-telefoner, til to da plattformen var i drift.

Tjente 60 millioner på ett år

Gründerne sendte e-post til 120 kommuner for å tilby dem samme tjeneste. Bare én svarte – og de svarte nei.

Først da Malvik kommune testet systemet, og kommunelegen gikk ut på Facebook med de gode erfaringene, begynte bestillingene å renne inn.

3,3 millioner nordmenn gjorde seg kjent med Helseboka-plattformen under pandemien.

De fem ansatte i Helseboka, hadde plutselig 80 kommuner og 18.000 helsepersonell som kunder. Dagene gikk til opplæring i kommunene, kveldene til vedlikehold av plattformen. Å ansette flere, hadde de ikke tid til. Gründerne jobbet døgnet rundt.

– Det var helt ekstrem i seks måneder. Jeg er veldig stolt av at vi greide å skalere så raskt, sier Christensen.

I dag er de 35 fulltidsansatte, og inntektene har skutt i været. I 2020 gikk Helseapps med et underskudd på 3,1 millioner kroner. I 2021 endte de på et resultat før skatt på 61,4 millioner kroner.

I 2020 var de fem ansatte i Helseapps. Nå har Christensen og Stormo fått ansatt 35 personer på fulltid.

– Har dere følt dere som coronaprofitører?

– Egentlig ikke. Vi har vært med å bidra til å gjennomføre vaksinasjon, som det var et stort behov for. FHI sa til oss i et møte at vi hadde reddet vaksinasjonslogistikken i Norge. Det er en fantastisk historie jeg kan fortelle mine barn og barnebarn en dag, sier Christensen.

Reinvesterer alt

Mens flere og flere slipper daglig bekymring over coronasmitte, kan gründerne endelig tenke på fremtiden for selskapet – med ferske penger i lomma.

Alle inntekter reinvesteres i selskapet, forteller Christensen. Å ta ut overskudd og hvile på laurbærene står ikke på planen. Nå skal en ny versjon av plattformen snart lanseres. Det blir første steg mot å realisere den originale planen for selskapet.

– Den dagen vi gikk i null, var den eneste dagen vi feiret. Da kjøpte jeg champagne, dro til min nabo og medgründer, sprettet den og snakket om visjonen og fremtiden. Vi har kanskje vært for dårlige til å feire, vi har bare krummet nakken og jobbet, sier Christensen.

Fastlege-gründerne reinvesterer alt de kan i selskapet etter pandemien.

Mens pandemien sto på fikk de god kontakt med kundene de nå vil jobbe videre med – både apoteker, fastlegekontorer, sykehus og private helseklinikker.

– Målet er å samarbeide med så mange så mulig, så plattformen kan snakke med alle systemer og et nettverk av helseaktører samarbeider om deg som privatperson. Vi er ikke der ennå, men vi jobber med veldig mange.