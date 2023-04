Storstreiken: Dette skjer mandag

Statsminister Jonas Gahr Støre sier i et intervju med NRK at situasjonen er alvorlig.

– Det er beklagelig at det nå blir en stor streik. Slik er spillereglene i arbeidslivet vårt. Vi har parter som forhandler om spørsmål knyttet til lønn og da er streik et mulig alternativ, sier Støre til kanalen.

På spørsmål om det vil bli aktuelt for regjeringen å kutte i avgifter på strøm og mat for å hindre en langvarig streik, svarer Støre at regjeringen ikke vil komme med et slikt initiativ nå.