Enighet i forhandlingene mellom LO, YS og Virke

Det er enighet i lønnsforhandlingene mellom LO, YS og Virke.

Det bekrefter Virke i en pressemelding.

Partene er enige om et resultat som gir en samlet ramme på 5,2 prosent. I denne rammen ligger det et handlingsrom for lokale forhandlinger, men dette rommet kan variere fra bransje til bransje.

– Det har vært konstruktive forhandlinger, og Virke er fornøyd med å komme til en enighet uten konflikt. Vårt mål har vært å overholde rammen fra frontfaget, og det har vi klart, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Virke.