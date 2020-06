Inntektsfall gir kostnadskutt hos NHO – nedbemanner og tilbyr sluttpakker

Inntektene til Næringslivets Hovedorganisasjon faller når medlemmer permitterer ansatte. Nå har arbeidsgiverorganisasjonen igangsatt et kostnadsprogram.

VEKST, MEN FALL: NHO-sjef Ole Erik Almlid opplever en økning i antall medlemmer, men organisasjonens inntekter faller – siden disse er beregnet ut ifra medlemmenes lønnskostnader. Vis mer Frode Hansen

Publisert: Oppdatert: 5. juni 2020 20:33 , Publisert: 5. juni 2020 19:48

NHO skal kutte kostnader – også gjennom nedbemanning.

Det bekrefter Gjermund Løyning, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, overfor E24.

– Når bedriftene nå opplever en økonomisk nedtur, påvirker det naturligvis våre inntekter. Vi har derfor igangsatt et kostnadsprogram, som også inneholder tilbud om frivillige sluttpakker, skriver han i en e-post.

NHOs kontingent beregnes på bakgrunn av lønnskostnader hos medlemmene. Det betyr at inntektene deres har gått ned under coronakrisen – selv om NHO samtidig har fått flere medlemmer.

NHO har ikke svart E24 på spørsmål om hvor mye de ønsker å kutte gjennom nedbemanning eller hva som er status i prosessen. Organisasjonen skal informere om status for kuttene på et internt allmøte på mandag.

Store inntektsfall

NHOs medlemsinntekter i 2021 baseres på årsverk fra inneværende år.

Det er derfor uklart hvor stort inntektsfallet blir, ifølge Løyning.

– Men foreløpige prognoser viser at inntektene faller såpass mye at vi må iverksette kostnadskutt. Det er viktig for oss å gjøre dette nå, slik at vi kan sikre et NHO som ivaretar medlemmenes interesser best mulig i tiden som kommer.

– Hvordan vil dette påvirke NHOs evne til å hjelpe bedrifter gjennom krisen?

– Denne krisen har vist hvor viktig NHO er for næringslivet, noe også våre medlemmer sier i ferske undersøkelser. De kuttene vi nå gjør skal ikke ramme medlemmene. Mange av dem står i en langt tøffere situasjoner enn den vi er i, og vi er opptatt av å gi medlemmene den samme gode service som vi alltid gir.

Ingen nedbemanning i Virke

NHO er den største hovedorganisasjonen på arbeidsgiversiden i Norge med over 28.000 medlemmer som til sammen har 575.000 årsverk.

Virke er på en soleklar annenplass over antall medlemmer, med over 23.000 virksomheter med mer enn 250.000 ansatte til sammen.

Der har de ingen nedbemanning, opplyser kommunikasjonssjef Martha Haukaas.

– Tvert imot, vi har full bemanning for å håndtere økt påtrykk av medlemmer som har behov for rådgivning i coronasituasjonen og vi har rekordhøy medlemsvekst med 400 nye medlemmer i april og mai, skriver hun i en e-post.

Men hun legger til:

– Vi merker selvsagt nedgang i etterspørselen etter våre fysiske kurs, så det påvirker økonomien noe, men vi har også utviklet og forbedret digitale tjenester. Samtidig har vi høyt fokus på å ivareta medarbeidere på en god måte i en krevende tid.