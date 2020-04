Vinmonopolet har omsatt for like mye som en påskeuke hver uke siden krisen traff Norge

Men selskapet tror ikke dette nødvendigvis betyr at nordmenn drikker mer alkohol under pandemien.

Smitteverntiltak førte til kø utenfor Vinmonopolet på Borg Amfi i Sarpsborg tirsdag ettermiddag. Vinmonopolet har merket økt omsetning de siste ukene. Vis mer Ole Martin Skaug / E24

Publisert: Oppdatert: 8. april 2020 11:13 , Publisert: 8. april 2020 10:34

I uke 11, da regjeringen lanserte sine krisetiltak, omsatte Vinmonopolet 2,1 millioner liter varer.

I en gjennomsnittlig uke i 2019 var omsetningen på 1,6 millioner liter, og i påsken i fjor var salget på 2 millioner liter.

– Salget har ligget på påskenivå siden tiltakene ble iverksatt, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

I uke 12 var omsetningen også på 2,1 millioner liter, og uke 13 var det 2 millioner liter.

Les også Arcus sliter med svak krone: Kan gi dyrere alkohol

Mer i påsken

I forrige uke, uke 14, tok det seg enda mer opp til nesten 2,6 millioner liter. Men Nordahl forklarer at salget normalt stiger uken før påske.

Til sammenligning selges det nesten 5 millioner liter siste uken før jul.

– Med en gang grensene ble stengt, taxfree-salget stanset opp, barer og restauranter sluttet å skjenke, har vi sett denne veksten. Den er ikke overraskende stor når man tenker på at de andre kanalene er stengt, sier Nordahl.

Han forteller at de ser en spesielt stor vekst på Vinmonopolutsalg nær grensen til Sverige.

– Vi hadde lavere omsetning der enn andre deler av landet tidligere, men nå er ikke forskjellene like store, sier Nordahl.

Pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet forteller at nordmenn har endret handlemønster også når det gjelder alkohol. Vis mer Vinmonopolet

En annen trend Vinmonopolet har sett i sine salgstall etter coronautbruddet i Norge, er at de har færre kunder, men at hver kunde kjøper mer.

– Folk har åpenbart blitt flinkere til å planlegge, eller også kjøpe for andre, for å unngå flere handleturer. Det hjelper oss med å ivareta smitteverntiltakene, sier Nordahl.

Polets åpningstider i påsken Onsdag 8. april: Åpent til senest kl 15:00

Skjærtorsdag: Stengt

Langfredag: Stengt

Påskeaften: Åpent til senest kl 15:00

1. påskedag: Stengt

2. påskedag: Stengt Vis mer vg-expand-down

Salgstallene viser at de vanligvis selger 2,2 liter varer per transaksjon, mens det nå er oppe i 3 liter. Enkelte dager har det vært helt oppe i 3,7 liter per transaksjon.

Kundene handler også mer spredt utover på ukedagene, og tidspunkt på dagen. Dermed er det hovedsakelig smitteverntiltak som fører til lange køer utenfor enkelte utsalg.

Nedtur for bryggerier

Selv om Vinmonopolet opplever en stor oppgang i salget, har det ikke vært en jubel-periode for bryggeribransjen i Norge etter at coronatiltakene ble iverksatt.

– Da salget fra pub, kafeer og restauranter falt bort, falt den største delen av livsgrunnlaget bort for mange bryggerier, sier Hege Ramseng, kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Les på E24+ (for abonnenter) Frykter han må helle 10.000 liter øl i Vågen

Hun forteller at utelivet sto for mellom 70 og 75 prosent av omsetningen for flere aktører, og nedstengningen førte til et omtrent like stort inntektsfall.

– En del bryggerier har fått ekstrabevilling til nettsalg eller egne utsalg, men det kompenserer ikke for den store inntekten de mister fra utelivet, sier Ramseng.

Hun understreker at bransjen alt i alt er ganske fornøyd med redningspakkene fra regjeringen, selv om de skulle ønsket at det også ble gjort noe med særavgiftene.

– Pakkene har kommet i ekspressfart, og det er vi veldig fornøyd med. Vi innser at særordninger er mye å be om nå, dette er en krise som rammer alle bransjer, sier Ramseng.