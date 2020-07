Medier: Boeing 737 Max får flytillatelse tidligst i oktober

Endringene Boeing har gjort med ulykkesflyet skal nå ut på høring, opplyser amerikanske tilsynsmyndigheter.

PARKERT: Over store deler av verden står Boeing 737 Max-fly fortsatt på bakken etter 16 måneder. Også Norwegian har en rekke av disse flyene.

Boeings problemfly 737 Max har stått på bakken siden mars i fjor. Etter testflygingene i utgangen av juni har spenningen økt rundt om flymodellen snart kan være i luften igjen.

Tirsdag kveld varslet det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) at de snart vil publisere en rapport over foreslåtte designendringer ved kontrollsystemet til flytypen. Dette er en rapport som baserer seg på de endringene Boeing har gjort siden flytypen ble satt på bakken.

– Nå blir det en 45 dagers høringsperiode, hvor alle involverte parter kan gi høringssvar. Kommer denne greit inn er Max tilbake i kommersiell drift i oktober eller november, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

Kilder opplyser til Bloomberg og Seattle Times at en godkjenning av flymodellen tidligst kan skje i oktober. Dette skyldes at høringsprosessen skal gjennomføres, samt at FAA skal gjennom flere steg før en endelig godkjenning kan bli gitt.

Dermed ser planen til Boeing ut til å sprekke igjen. Flyprodusentens siste estimater indikerte at flymodellen ville være på vingene ved midten av året, et tidspunkt som strengt tatt allerede er passert.

En godkjenning fra FAA vil gi flymodellen mulighet til å drive kommersiell rutetrafikk i USA. Deretter må det europeiske luftfartstilsynet (EASA) godkjenne endringene som er gjort.

– Jeg tror Max blir godkjent av EASA og kan fly i Europa tidlig i første kvartal, sier Elnæs til E24.

Boeing 737 Max ble satt på bakken over hele verden i mars 2019 etter to fatale ulykker med fem måneders mellomrom. Totalt 346 mennesker mistet livet i de ulykkene.

Norwegian har nylig kansellert en ordre på 92 737 Max-fly og saksøkt Boeing for blant annet kontraktsbrudd. Flyprodusenten har ikke ønsket å kommentere søksmålet.

Det norske flyselskapet hadde 18 Max-fly i luften før flymodellen ble satt på bakken. Etter planen skulle Norwegian få levert mer enn 100 fly av flytypen.