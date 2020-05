Støtten til næringslivet har rundet én milliard: Disse har fått mest

Kontantstøtteordningen til norsk næringsliv har bikket over én milliard kroner. Serveringsbransjen og detaljhandel har hittil fått mest støtte.

Fergeselskapet Fjord Line har fått den største tildelingen så langt. - Støtten har tatt lovlig lang tid, sier konsernsjef. Vis mer Erik Ask/Fjord Line

Publisert: Oppdatert: 16. mai 2020 11:13 , Publisert: 16. mai 2020 10:26

Regjeringen lanserte i slutten av mars en kontantstøtteordning som skulle dekke faste og uunngåelige kostnader som husleie og forsikringer.

Lørdag 18. april begynte støttepengene å gå ut til norske bedrifter.

Lørdag hadde 20.383 bedrifter mottatt til sammen 1.002.870.804 kroner.

Av disse hadde kun 58 bedrifter, eller 0,28 prosent fått støtte over en million kroner.

Disse har fått mest

Bransjene som hittil har fått mest av pengene er serveringsbransjen, detaljhandel og overnattingsvirksomheter.

Øverst på kontantstøttetoppen troner fergeselskapet Fjord Line. Fredag fikk selskapet tildelt 21.347.063 kroner.

På andreplass er kleskjeden Lindex med 8.071.439 kroner.

Deretter følger kleskjeden KappAhl med 7.413.712 kroner.

Taxfree-giganten Travel Retail Norway har hittil fått 6.876.085 kroner.

Oslo Plaza har mottatt 6.482.836 kroner.

Bestseller Stores, konsernet bak blant annet Jack & Jones og Vero Moda, har fått 5.459.394 kroner.

– Fornøyde med beløpet

– Først og fremst er vi veldig takknemlig for støtten som regjeringen har stablet på beina. Vi er fornøyde med størrelsen på beløpet, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line.

Selskapet fikk 21,3 millioner kroner.

– Beløpet ser stort ut på papiret, men for et fergeselskap som oss er det ikke stort. Vi har mange kostbare faste utgifter blant annet knyttet til skipene, og inntektsfallet har vært stort, sier han og viser til et inntektsfall på 50 prosent i mars og 92 prosent i april.

Konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line påpeker at saksbehandlingen tok mye lenger tid enn ventet. Vis mer STYRK FJÆRTOFT

Han kunne imidlertid sett for seg at beløpet kom fortere.

– Sammenlignet med hvordan ordningen først ble kommunisert fra regjeringen, hvor det ble sagt at saksbehandlingen bare skulle ta opptil fem dager for større bedrifter har det tatt lovlig lang tid. Heldigvis har vi hatt god dialog med banker og fått på plass nødvendig likviditet, men det hadde hjulpet om støtten kom raskere, sier Ternholm.

320 bedrifter må betale tilbake støtte

Tidligere denne uken opplyste justisminister Monica Meland at det så langt var 320 foretak som må tilbakebetale til sammen 6 millioner kroner.

– Dugnadsprofitører skal ikke slippe unna. Politiet har mangedoblet innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sa Meland på en pressekonferanse.

Slik er regjeringens kontantstøttetiltak: Støtten skal gå til bedrifter med betydelig omsetningsfall.

Selskapene får kompensasjon for uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

Den enkelte bedrift må selv søke støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

Kritisert ordning

Regnskapsførerne i bransjeforeningen Regnskap Norge at så mye som ett av seks selskaper kan gå konkurs selv om de mottar kontantstøtte.

Foreningen foreslo å fjerne den allerede reduserte egenandelen på 5.000 kroner, fjerne minstebeløpet på 5.000 kroner, og utvide hvilke kostnader som dekkes av ordningen.

På tross av støtteordningen har bedrifter som Choco Loco i Fredrikstad, Interiørhuset Stavanger, Modulpluss fra Evje i Aust-Agder, Matglede fra Bergen og Atelier Kakao på Lillehammer gått konkurs.

– Vi fikk jo penger som en gave fra staten, men pengene dekket bare ti prosent av kostnadene våre. Ti prosent er ikke så mye. For oss som driver fra uke til uke hjelper det ikke. Vi synes fortsatt det er fint at vi fikk støtte, men det var ikke nok, sier medeier Vibeke Schakenda i Choco Loco.

En medlemsundersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter viste at 41 prosent mente ordningen hjelper lite eller ingenting.

