Snusgigant tror coronaviruset kan gi økt snussalg i Norge

Den svenske snusprodusenten Swedish Match økte salget og resultatet i fjor, og venter at coronaviruset gir videre oppsving i salgstallene.

Swedish Match økte både topp- og bunnlinjen med åtte prosent i fjor. Vis mer David Bach/E24

Publisert: Publisert: 16. mai 2020 16:50

I Swedish Matchs årsregnskap for 2019 kunne den norske delen av snusselskapet vise til en økning i inntektene på 8 prosent fra 1,2 milliarder til 1,3 milliarder.

På bunnlinjen satt de to norske selskapene Swedish Match Norge og Swedish Match Distribusjon igjen med til sammen 51 millioner kroner, en oppgang på litt over åtte prosent fra året før.

– På salgstallene ser vi en lavere vekst enn tidligere og at veksten trolig begynner å flate noe ut. Det begynner å bli et mettet marked. Målet vårt er uansett ikke at hele nasjonen skal snuse, sier administrerende direktør Geir Hammer.

– Vi har en visjon om en verden uten sigaretter. SSB-tall viser en nedgang i sigarettforbruket, og tall fra Folkehelseinstituttet viser at ingen dør av snus i Norge. Selv om det beste av å snuse eller ikke er å ikke snuse, er snus fremdeles langt bedre enn røyk, sier Hammer.

Administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match sier veksten begynner å flate ut. Vis mer Swedish Match

Tror corona vil øke salget i Norge

Hammer anslår at om lag 20 prosent av snussalget stammer fra grensehandel, og ytterligere 20 prosent fra taxfreehandel.

– Når vi for eksempel skal lansere et nytt produkt kan vi se hvordan det selger i grensehandelen, men alt salg i Sverige tilhører de svenske regnskapene, sier Hammer

Les også Ny rapport: Norsk dagligvarebransje taper 9 milliarder kroner på grensehandelen

Med stengt grensehandel og minimalt med taxfree-salg tror Hammer dermed snussalget i Norge vil øke i 2020.

– Coronaviruset har hittil ikke endret på salget noe særlig annet enn at folk kjøper snusen på norske bensinstasjoner og dagligvare i større grad enn før, da mer av salget gikk via grensehandel og taxfree, sier han.

– På neste års regnskaper vil det tydeliggjøres at salget flytter seg fra Sverige og taxfree til Norge, sier Hammer.

– Blitt en het potet

Bidragsytende til fjorårets salgsvekst var såkalt helhvit snus, som er snuslignende produkter uten tobakk, men som inneholder plantefiber og nikotin.

– Helhvit snus har blitt en het potet i Norge og det produktet som trender mest. De kom først til Sverige med et fyllstoff istedenfor tobakk og tilsatt nikotinsalt og smak. I Norge får vi ikke selge helhvit snus uten å tilsette tobakk. Det er litt komisk at vi må tilsette noe myndighetene er imot for å få lov til å selge det, sier Hammer.

Les også Etablerer nytt internasjonalt snuskonsern med nordmann på eiersiden

Les også Snusgiganten Swedish Match solgte for over en milliard i Norge i fjor

Nedgang i salget av «tradisjonell snus»

Alle snusprodukter økte sammenlagt salgsvolumet med fem prosent. I årsrapporten skriver selskapet at mengden tradisjonell snus solgt gikk ned i Norge i fjor, men at helhvit snus bidro i positiv retning. Trenden med lavere salg av tradisjonell snus tror selskapet vil fortsette.

Selskapet viser videre til at snusforbruket i Norge over lang tid har beveget seg fra løssnus og over til porsjonssnus, og at porsjonssnus i fjor utgjorde 86 prosent av salgsvolumet.

Les også:

Les også Virke-direktør: – På tide å diskutere tobakksavgiften

Les også Harryhandelen lider: Svenske lokalmyndigheter vil åpne Svinesund-grensen

Les også Vinmonopolet opplever en kraftig økning under karantenetiden