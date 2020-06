Vy avslutter bybil-samarbeid – får dansk partner som konkurrent

Samarbeidet mellom det børsnoterte bybil-selskapet Green Mobility og Vy har blitt terminert, og Vy står nå på egne bein. Samtidig varsler Green Mobility at man vil utfordre Vy i Oslo i 2021.

Vy Bybil-sjef Espen Dyb Løvold har 250 elbiler plassert ut i Oslo, og konkurrer i et bildelingsmarked med stadig flere aktører. Neste år får han en ny konkurrent – sin tidligere partner i Green Mobility.

Publisert: Publisert: 23. juni 2020 17:24

– Hvis vi hadde valgt igjen hadde vi sikkert gjort det annerledes. Men da vi startet opp var det såpass attraktivt å samarbeide med Green Mobility, at vi valgte å satse på det for å komme raskt i gang sammen med en erfaren aktør, sier daglig leder for Vy Bybil, Espen Dyb Løvold til E24 bare litt over ett år etter at de to lanserte sammen.

Vy har hatt en franchiseavtale med danske Green Mobility som først ble lansert i januar 2019.

Løvold sier at Vy nå samler alle sine merkevarer under samme tak. Bybilen var opprinnelig ikke tenkt inkludert her, men nå innser selskapet at det er hensiktsmessig likevel.

– Hva var det som ikke fungerte i samarbeidet?

– Det var ingenting som ikke fungerte i samarbeidet bortsett fra litt kompliserende merkevarekombinasjon, det har vært litt mange brands å kommunisere med både Din Bybil, Vy og Green Mobility, sier Løvold.

Nå blir tilbudet hetende Vy Bybil, og bilene skal få nytt design de neste månedene.

Blir konkurrenter

Også Green Mobility, gjennom sin investorkontakt Anders Wall, bekrefter det Løvold sier, om at ønske om å splitte opp gjelder begge parter.

Han sier det ikke er sikkert akkurat når i 2021 Green Mobility relanserer i den norske hovedstaden.

– Vi tror det er mye uforløst potensial i Oslo, sier Wall til E24.

– Konseptet blir veldig likt som Vy Bybil da, i motsetning til andre konkurrenter?

– Vi vil finne måter å differensiere oss på, svarer Wall.

Green Mobility har allerede biler i København, og flere andre danske og svenske storbyer.

Også Løvold i Vy sier det kan bli aktuelt å differensiere seg på pris eller på parkeringsmodeller.

– Det er ikke så stor forskjell på Coca-Cola og Pepsi, men begge lever ved siden av hverandre, sier Vy Bybil-sjefen.

– Hvordan blir det å få en tidligere partner som konkurrent?

– På samme måte som vi vurderer andre konkurrenter, så mener vi fremdeles at markedet er så umodent at alt som kan få folks øyne opp for bildeling er bra.

Negativ corona-effekt

Til sammen har Vy 250 biler i Oslo, som nå skal integreres tettere med tog, buss og sparkesykler.

At samfunnet har vært nedstengt de siste tre månedene har ikke vært positivt for Vy-konsernet, og heller ikke for Vy Bybil.

– Coronaperioden har vært netto noe negativt for oss. Det var en positiv effekt av å kunne tilby et alternativ når folk skulle holde seg unna kollektiv transport, men negativt at så mange holder seg hjemme fra jobben.

– Blir det lettere å få konseptet lønnsomt for deres del på egen hånd?

– Jeg tror i hvert fall det blir lettere å få bedre kjennskap til tilbudet når det nå tettere assosieres med Vy, og dette er viktig for oss for på veien mot en lønnsom drift.

Hverken Green Mobility eller Vy sier avslutningen av partnerskapet vil få utgifter store nok til at de er verdt å nevne. Det danske selskapet skriver i en melding at man har tjent skarve to millioner danske kroner i franchiseavgifter og salg av utstyr til Vy.

Tirsdag ble Vy Bybils app relansert med nytt navn og design.