NHO-undersøkelse: Fire av ti oljebedrifter planlegger oppsigelser

– Titusener av arbeidsplasser står på spill akkurat i dag, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid foran innspurten i den politiske dragkampen om oljeskatten.

– Titusener av arbeidsplasser står på spill, sier NHOs sjef Ole Erik Almlid

Publisert: Publisert: 4. juni 2020 12:11

NHO har undersøkt status i næringslivet gjennom hyppige medlemsundersøkelser siden nedstengningen 12. mars.

Denne ukens undersøkelse bekrefter at koronaviruset fortsatt plager næringslivet, og at mange bedrifter og ansatte vil merke det i tiden fremover:

8 prosent har sagt opp ansatte (6 prosent for en måned siden).

19 prosent planlegger oppsigelser (20 prosent for en måned siden)

27 prosent av bedrifter med flere enn 50 årsverk planlegger oppsigelser

39 prosent av bedrifter knyttet til olje og gass planlegger oppsigelser

– Det verste ligger foran

– At 40 prosent av bedriftene i olje- og gassektoren planlegger oppsigelser, forteller alt om hva Stortinget har på bordet akkurat i dag i diskusjonen om skatteregimet, sier Almlid.

Han er redd for at folk tror at tror at krisen er over.

– Det verste ligger foran oss. Når det setter seg langtidsledighet, spesielt blant ungdom, så er det svært alvorlig. Våre prognoser viser at Norge vil ha 150.000 arbeidsledige ved valget i september neste år. Det var 65.000 ledige da gikk inn i koronakrisen, sier NHO-sjefen.

Han følger innspurten i Stortinget og er ikke i tvil om at mye står på spill.

– Hvis det blir slik vi foreslår, vil det sikre aktivitet og arbeidsplasser, sier han.

– Hva mener du med at det verste ligger foran oss?

– Nå ser vi en nedkjøling av internasjonal økonomi som vil ramme Norge og særlig industrien hardt. Luftfarten vil slite lenge, reiseliv det samme, og bygg og anlegg melder om tomme ordrebøker rett foran oss.

– Nå går vi over fra en fase preget av nødhjelp til å sikre aktivitet i for eksempel bygg- og anleggsbransjen, sier han.

Forhandlingene om oljeskatt fortsetter på Stortinget.

Færre ser konkursspøkelset

NHO fremmer igjen krav til myndighetene om å øke antallet permitteringsuker fra 26 til 52 uker.

– Det må på plass i vår. Hvis ikke blir det nye oppsigelser, advarer han.

I tråd med lempede smitteverntiltak og gradvis åpning av samfunnet, melder bedriftene ellers om sakte, forbedret markedssituasjon: