Choco Loco gikk konkurs selv med kontantstøtte

For kafeen i Fredrikstad var ikke kontantstøtten på 28.820 kroner nok til å overleve. Og bedriften er ikke alene.

STARTET SELSKAP I 2013: VG møtte paret Merethe Stene (t.h.) og Jon Sommer (t.v.) i 2013 de de flyttet virksomheten sin inn i nye lokaler i Fredrikstad sentrum. Samme år stiftet de selskapet Chocoloco AS, som nå er konkurs. Vis mer Tom-Egil Jensen / VG

Publisert: Publisert: 12. mai 2020 18:52

– Kontantstøtteordningen ble omtalt som en gavepakke fra himmelen, sier styreleder og medeier Vibeke Schakenda i kafeen og spesialbutikken Choco Loco i Fredrikstad.

Frem til konkursen har Choco Loco solgt håndlagde sjokolader, makroner, kokosboller og kaker.

Bedriften fikk 28.820 kroner i kontantstøtte for mars, men ble likevel nødt til å melde oppbud.

– Vi fikk jo penger som en gave fra staten, men pengene dekket bare ti prosent av kostnadene våre. Ti prosent er ikke så mye. For oss som driver fra uke til uke hjelper det ikke. Vi synes fortsatt det er fint at vi fikk støtte, men det var ikke nok, sier Schakenda.

E24 har funnet flere bedrifter i samme situasjon, inkludert Interiørhuset Stavanger, Modulpluss fra Evje i Aust-Agder, Matglede fra Bergen, Pinocchio barne- og ungdomsklær på Jessheim samt Atelier Kakao på Lillehammer.

Les også Ett av seks selskaper som mottar kontantstøtte kan gå konkurs

FRISTELSENE FORSVINNER: Styreleder Vibeke Schakenda (t.v.) og daglig leder Merethe Stene (t.h.) i Choco Loco har også vært eiere sammen med styremedlem Jon Sommer. Vis mer Choco Loco

E24s corona-spesial viser at Choco Loco i mars rapporterte om faste, uunngåelige kostnader på rundt 80.000 kroner.

– Kontantstøtteordningen burde favnet litt mer, selv om jeg skjønner at staten ikke bare kan øse ut penger heller. Lønnstilskudd istedenfor permitteringer kunne kanskje hjulpet. Jeg vet ikke. For vår del ble i det hvert fall for lite. Vi kunne nok ikke åpnet med regelen om to meters avstand uansett i et så lite lokale, sier styreleder Schakenda.

– Nå har vi mest lyst til å avslutte på en så bra måte som mulig. Motivasjon er ikke på topp akkurat nå.

Les også 323 bedrifter må tilbakebetale støtte – disse fem tingene går igjen

– Bestilt masse varer til påske

Choco Loco så dagens lys da daglig leder Merethe Sten og mannen Jon Sommer begynte å produsere sjokolade i nabogården til Mormors Café i Gamlebyen i Fredrikstad. I 2013 åpnet dørene til et eget utsalg i Nygaardsgata i Fredrikstad sentrum.

Styreleder Schakenda forklarer at det svake påskesalget i 2020 traff bedriften hardt.

– Vi hadde bestilt masse varer på forhånd. Masse sjokolade og utstyr til påskeproduksjon, som vi ikke fikk solgt. Påsken er som en høytid for oss, omtrent som julen. Mange av de kostnadene faller utenfor kontantstøtteordningen, men du må jo kjøpe inn visse ting på forhånd, sier hun.

VOKSTE I SENTRUM: Paret Merethe Stene (t.h.) og Jon Sommer (t.v.) svinger seg på kjeller-kjøkkenet til Choco Loco under en VG-reportasje fra 2013, samme år som selskapet Chocoloco AS ble stiftet. Vis mer Tom-Egil Jensen / VG

Interiørhuset Stavanger: – Utgjorde ingenting

Choco Loco er ikke den eneste bedriften som står oppført både i konkursregisteret og i listen over selskaper som har fått kontantstøtte. Det samme gjør bedriftene Interiørhuset Stavanger og Matglede.

Ståle Nøkling Andersen og samboeren startet for tre år siden opp en interiørbutikk i Stavanger sentrum. I et allerede tøft marked for varehandelen, kom coronakrisen med et smell.

– Fra den ene uken til den andre falt omsetningen med 80 prosent, sier Andersen.

Interiørhuset Stavanger fikk utbetalt 11.978 kroner i kontantstøtte den 22. april basert på faste, uunngåelige kostnader på 34.293 kroner. To uker senere gikk butikken konkurs.

– Hadde du trodd kontantstøtten skulle utgjøre et større beløp?

– Jeg hadde trodd det skulle være det dobbelte. For vår del utgjorde det ingenting, det dekket ikke de uunngåelige utgiftene vi hadde, sier Andersen.

Han sier de har forsøkt å få hjelp av bankene, men til liten nytte. Gårdeierne har gjort sitt forklarer Andersen, men det holdt ikke.

– Vi må stå alene i dette, de store selskapene som er børsnotert får egne krisepakker, men vi mindre får ingenting.

Matglede: – Veldig oppskrytt

Styreleder Jonny Heggheim i bedriften Matglede, som produserer ferdig middagsmat, sitter med en lignende historie.

Matglede fikk 13.491 kroner i kontantstøtte for mars etter å ha rapportert inn faste, uunngåelige kostnader på 218.763 kroner.

– Vi fikk så lite kontantstøtte at det ikke hadde noe å si, sier Heggheim.

– Var forventningen at det ville være høyere?

– Ja, vi trodde det skulle bli mye høyere. Selv med et beløp ti ganger så høyt som det vi fikk utbetalt, hadde det ikke vært nok.

Heggheim sier at han selv investerte mer penger i bedriften i februar for å forenkle produksjonen.

– Jeg synes kontantstøtten er veldig oppskrytt. Når husleien vår er på 102.000 kroner og strømregningen på 50.000, hjelper beløpet fra staten veldig lite, sier Heggheim.

Les også Ekspert om kontantstøtten: – Ganske umulig oppgave å avgjøre om omsetningsfall skyldes virus

Allerede tøft

Styreleder Schakenda i Choco Loco innrømmer at bedriften ikke hadde så mye å gå på.

Omsetningen til Choco Loco har økt de siste årene til over 5 millioner i 2019, men årsresultatet falt til minus 455.000 kroner i fjor.

Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden nå er på litt over én million kroner, og at det knapt er verdier i selskapet, ifølge Fredrikstad Blad.

– Vi hadde Ikke så stort buffer i utgangspunktet. Vi var i en litt spesiell situasjon. Da vi gjorde om en butikk til kafé, tok ombyggingen lengre tid enn tenkt, så vi tapte mange måneder på det. Vi tapte også masse penger på en større vannskade. Det har også vært bygging utenfor lokalet, så i hele fjor sommer var det en byggeplass som gjorde det vanskelig å bruke uteserveringen, sier Schakenda til E24.

– Men vi var på god vei til å snu selv om vi hadde underskudd i fjor. Vi hadde overskudd i januar og februar, men ingenting å gå på, oppsummerer hun.

SKADET ETTER OPPUSSING: Den lille kafeen og spesialbutikken Choco Loco sto igjen med fine, nye lokaler etter oppussing i 2018, men oppussingen varte lenger enn ventet og lokalet fikk en uforutsett vannskade kun uker etterpå. Vis mer Choco Loco

Også Andersen i Interiørhuset Stavanger sier det allerede var tøffe tak for dem, også før coronakrisen.

– Det er jo nesten ikke butikker igjen i Stavanger sentrum, bare puber og restauranter. Det har vært vanskelig fra starten, det er jo et tøft marked, men det er ikke bare coronakrisen som er grunnen til at det ikke gikk mer, sier butikkeieren.

Virke: – Kontantstøtte redder ikke bedriftene

Direktør Ivar Horneland Kristensen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke sier at coronakrisen er krevende for alle, og at noen bedrifter sikkert hadde det tøft også før krisen.

Han understreker at kontantstøtten kun dekker en andel av bedriftenes kostnader, og at bedrifter ikke kan få kontantstøtte hvis de allerede er under konkursbehandling.

– Ordningen er ment å hjelpe bedriftene med å holde seg flytende gjennom krisen, men kontantstøtten redder dem ikke. Den er ikke ment å holde live i døende bedrifter. Det er derfor det er så viktig at flere kommer i gang med ordinær drift igjen. Det er først da man kan vurdere om bedriften er livskraftig og kan ta hånd om egen situasjon, sier Kristensen.

VIL JUSTERE: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke er tydelige på at kontantstøtte ikke skal holde døende bedrifter i live, men har foreslått grep for at ordningen skal treffe bredere. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Virke-direktøren mener at konkurstallene fortsatt er relativt lave, men sier det blir interessant å følge med på utviklingen utover høsten.

– Det er ikke til å unngå at vi også ser noen konkurser. Våre tall gir en frykt for det, men det viktigste er at flest mulig bedrifter kommer tilbake til normal drift, sier Kristensen.

– Frykter du at tallene vil øke fremover?

– Hvis vi nå ser et konkursras fremover, ville vi blitt veldig bekymret, men vi håper ikke at det skjer.

– Treffer kontantstøtten bra nok? Eller vil dere gjøre endringer?

– Vi har foreslått flere justeringer for at kontantstøtteordningen skal treffe bredere. Ett forslag er å fjerne den resterende egenandelen på 5.000 kroner for å treffe de minste bedriftene, mens andre forslag går på ting som lønnskostnader, varelager og konsernbegrensninger.

Sjekk hvem som har fått kontantstøtte i din kommune:

Sjekk utviklingen i antall konkurser: